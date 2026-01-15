"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

Ce mercredi soir, Mandela Keita a livré une prestation remarquable avec Parme sur la pelouse du Napoli. Le milieu de terrain, sélectionné à une reprise chez les Diables Rouges, confirme sa montée en puissance en Série A.

Parti de l’Antwerp au début de la saison 2024-2025, Mandela Keita est rapidement devenu un titulaire indiscutable à Parme, en Série A. Lors de sa première saison, le milieu de terrain disputait toutes les rencontres, mais alternait le chaud et le froid, quittant souvent la pelouse en cours de match.

Depuis, le joueur de 23 ans a considérablement progressé et occupe désormais un rôle central dans le milieu des Gialloblù. Il était une nouvelle fois titulaire pour le déplacement au Napoli, ce mercredi soir.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Diable Rouge, sélectionné à une reprise par Domenico Tedesco, a fait forte impression. "Fin de la première mi-temps. Un bon Parme, surtout en défense. Monumental à Mandela Keita, érigeons une statue à son effigie", ironisait même un supporter sur le réseau social X à la pause.

Mandela Keita impressionne avec Parme

Impressionnant au milieu de terrain, Mandela Keita a largement contrecarré les plans du Napoli, qui n’a pu obtenir mieux qu’un score nul et vierge (0-0). Un résultat qui n’arrange pas les affaires des coéquipiers de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, toujours blessés.

Dans le même temps, l’Inter s’est imposé sur le plus petit écart face à Lecce. Des écarts commencent ainsi à se dessiner en tête de la Série A, et c’est l’Inter qui en profite, avec six points d’avance sur l’AC Milan et le Napoli, alors que les Rossoneri se déplacent à Como ce jeudi.



