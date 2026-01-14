Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

Jonathan Sirois pourrait bientôt devenir un nouveau gardien du Sporting d'Anderlecht. Pour concurrencer... ou prendre la place de Colin Coosemans ?

Le Sporting d’Anderlecht est bien avancé dans ses négociations pour recruter Jonathan Sirois. Le gardien du CF Montréal devrait initialement remplacer Mads Kikkenborg, en partance pour Molde.

Pourquoi le club bruxellois s’intéresse-t-il au portier de 24 ans ? La réponse est simple : Olivier Renard le connaît depuis son passage à l’Impact de Montréal, l’ancien nom du CF Montréal.

Jonathan Sirois devrait arriver à Bruxelles en tant que gardien remplaçant, et il en a conscience. Colin Coosemans, titulaire depuis le début de la saison, a été élu meilleur gardien de 2025 et, sauf incident, restera entre les perches des Mauves jusqu’à la fin des Champions Play-Offs.

Ecarté à Montréal, Jonathan Sirois se rapproche d'Anderlecht

Pourtant, Renard, lui-même ancien gardien, croit au potentiel de Sirois. Du côté du Canadien, qui était titulaire la saison dernière (terminée en octobre), il ne quittera pas son club sans avoir la garantie de pouvoir se montrer durant l’intersaison.

À cela s’ajoute le blocage dans les négociations contractuelles entre Anderlecht et Coosemans. Le tableau devient clair : le RSCA cherche un concurrent sérieux pour son gardien titulaire, qui pourrait, à terme, devenir son nouveau numéro 1. Preuve supplémentaire : Jonathan Sirois est écarté du groupe pour les entraînements à Montréal, alors que la MLS reprendra fin février, signe qu’un départ se profile.



