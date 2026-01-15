6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

En huitièmes de finale de la Coupe des Pays-Bas, l'AZ Alkmaar de Maarten Martens a infligé une véritable humiliation à l'Ajax Amsterdam : 6-0. Une claque historique dans le football néerlandais.

Aux Pays-Bas, les huitièmes de finale de la Coupe se disputaient cette semaine. Mercredi soir, l’AZ Alkmaar de Maarten Martens recevait l’Ajax Amsterdam… et le scénario a été loin de celui attendu.

Alors que les Amstellodamois occupent la troisième place du championnat et se battent avec Feyenoord pour le poste de dauphin, c’est bien l’AZ, cinquième, qui s’est qualifié… et avec éclat. Les Fromagers ont infligé une véritable humiliation aux Ajacides, s’imposant 6-0.

Avec Mika Godts titulaire au coup d’envoi, l’Ajax a déjà connu une première période catastrophique, concédant trois buts avant la pause. En seconde période, malgré le remplacement de Godts par Rayane Bounida, le scénario est resté identique : l’AZ a inscrit trois nouveaux buts, et ce n'est pas l'entrée de Jorthy Mokio à quinze minutes du terme qui a changé quoi que ce soit.

L'AZ de Maarten Martens humilie l'Ajax, Mathis Suray encore buteur avec les Eagles

Souvent critiqué aux Pays-Bas pour les performances irrégulières de son équipe, Maarten Martens signe donc une victoire historique face au club le plus titré du pays. L’AZ Alkmaar se qualifie ainsi avec autorité pour les quarts de finale.



Dans le même temps, les Go Ahead Eagles ont également décroché leur ticket pour les quarts, aux dépens d’Heracles, après une séance de tirs au but. Pour les locaux, le Carolo Mathis Suray avait donné espoir en inscrivant le but du 2-2 à la 82e minute. Enfin, le PSV Eindhoven s’est imposé à Den Bosch, avec Noah Fernandez titulaire et Nicolas Verkooijen entré en cours de match.