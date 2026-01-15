La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

L'Union Saint-Gilloise travaille depuis quelque temps à la construction de son futur stade. Les champions de Belgique viennent de franchir une nouvelle étape décisive et peuvent désormais entrevoir la pose de la première pierre.

Le Parc Duden, antre de l’Union Saint-Gilloise, est certes un stade mythique du football belge, mais une solution durable s’impose. Trop petit, vétuste et classé monument historique, le site ne peut ni être rénové ni reconstruit.

Dans l’impossibilité de disputer ses rencontres européennes à domicile, l’Union Saint-Gilloise porte un projet ambitieux et souhaite construire, à relativement court terme, un nouveau stade sur le site de Brempt, à Forest. Et, contrairement à d’autres dossiers similaires en Belgique, notamment celui du Club de Bruges, le club bruxellois avance de manière plutôt positive.

Fin 2025, l’Union avait obtenu un permis environnemental pour la construction de cette nouvelle enceinte. Comme souvent en Belgique, celui-ci avait toutefois été immédiatement contesté par plusieurs organisations, opposées à la décision.

L'Union se rapproche de son nouveau stade

Selon nos confrères de La Dernière Heure, l’Union Saint-Gilloise vient néanmoins de remporter une victoire importante dans ce dossier, l’appel introduit par ces organisations ayant été rejeté. Celui-ci portait principalement sur l’abattage de 237 arbres présents sur le site, qui pourra donc bien avoir lieu.



Des conditions strictes encadrent toutefois cette autorisation. Le club devra replanter ces 237 arbres ailleurs, et les opérations d’abattage ne pourront être menées qu’à des périodes précises afin de ne pas perturber la saison de reproduction de certaines espèces animales. Malgré ces contraintes, l’Union Saint-Gilloise se rapproche de la pose de la première pierre de son futur stade, même si aucune date officielle n’a encore été communiquée.