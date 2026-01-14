Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver
Photo: © photonews

Le Standard a trouvé sa première recrue hivernale et l'arrière gauche qu'il recherchait. Les Rouches vont accueillir Gustav Mortensen, qui passera sa visite médicale ce jeudi à Liège.

Cet hiver, la direction du Standard a identifié deux postes prioritaires à renforcer. Premièrement, celui de latéral gauche, que seul Tobias Mohr semble réellement en mesure d’occuper. Boli Bolingoli est trop souvent blessé, Alexandro Calut n’est pas à niveau, et Souleyman Doumbia est sur une voie de garage et s’apprête à partir librement. Ensuite, celui d’ailier, uniquement occupé par Rafiki Saïd et Adnane Abid.

Pour le premier poste, plusieurs pistes ont été étudiées. Dès l’été, le nom d’Eric Bocat avait été cité, mais il était difficile de trouver un accord avec Stoke City pour le Français, pourtant en manque de temps de jeu. Le nom d’Arthur Masuaku a ensuite été évoqué. L’international congolais très expérimenté (42 sélections) manque également de temps de jeu à Sunderland, et une solution en prêt sans option d’achat avait été envisagée.

Le Standard tient sa première recrue de l'hiver

Ce n’est cependant pas lui qui devrait renforcer le couloir gauche des Rouches. Selon Het Nieuwsblad, Marc Wilmots et la direction du Standard ont trouvé un accord avec Lyngby pour le transfert de Gustav Mortensen.

Titulaire incontestable en deuxième division danoise, le joueur de 21 ans était également suivi par Westerlo, qui cherchait un remplaçant à Tuur Rommens, parti aux Glasgow Rangers.



Gustav Mortensen deviendra donc la première recrue hivernale des Rouches, après avoir passé sa visite médicale ce jeudi. Le Standard déboursera un montant avoisinant 1 million d’euros pour l’arrière gauche, qui signera un contrat jusqu’en 2029.

