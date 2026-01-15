Après son premier trophée : un jeune Belge élu jeune joueur du mois de décembre en D1 portugaise

Après son premier trophée : un jeune Belge élu jeune joueur du mois de décembre en D1 portugaise
Photo: Via : @ProspectBelgium

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ailier gauche belge de 21 ans, Noah Saviolo dispute au Portugal la première saison professionnelle de sa carrière. Il vient d'être élu meilleur jeune joueur du mois de décembre en première division.

Passé par le centre de formation du Sporting d’Anderlecht, Noah Saviolo a quitté la Belgique en 2021 pour rejoindre Lille. Son passage chez les Dogues n’a toutefois duré qu’une saison, avant qu’il ne prenne la direction du Vitória Guimarães, au Portugal.

Au sein du club portugais, il a d’abord évolué avec les U19, puis les U21, avant d’intégrer le noyau professionnel à l’été dernier. À la date du 15 janvier 2026, il a déjà disputé 19 rencontres officielles cette saison, soit les 19 premières apparitions de sa carrière au niveau professionnel.

Auteur d’un but et de cinq passes décisives en 1 110 minutes toutes compétitions confondues, Noah Saviolo réussit des débuts prometteurs sous les couleurs de Guimarães. Des performances qui lui ont permis de s’installer dans le onze de départ, puisqu’il a été titularisé lors de chaque rencontre depuis la fin du mois de novembre.

Noah Saviolo, le jeune Belge qui pousse au Portugal

Grâce à ses prestations convaincantes en décembre, l’ancien international belge U15, ensuite sorti des radars des équipes nationales, vient d’être élu meilleur jeune joueur du mois en première division portugaise.

Une première distinction individuelle symbolique, qu’il a célébrée de la meilleure des manières en inscrivant son premier but et en délivrant une passe décisive lors de la victoire 2-1 face à Nacional, début janvier, et en remportant la Coupe de la Ligue du Portugal avec Guimarães. Un début de saison encourageant, qui demande désormais confirmation en 2026.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Primeira Liga
Primeira Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Vitória Guimarães
Noah Saviolo

Plus de news

Des raisons de s'inquiéter pour Anderlecht ? Romelu Lukaku dragué en vue du mercato d'été

Des raisons de s'inquiéter pour Anderlecht ? Romelu Lukaku dragué en vue du mercato d'été

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Lukaku - Allen - Sane - Kerk

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Lukaku - Allen - Sane - Kerk

15:30
Un coéquipier de Lionel Messi pourrait débarquer en Jupiler Pro League

Un coéquipier de Lionel Messi pourrait débarquer en Jupiler Pro League

15:00
Une offre pour Moussa N'Diaye bientôt sur le bureau d'Olivier Renard à Anderlecht ?

Une offre pour Moussa N'Diaye bientôt sur le bureau d'Olivier Renard à Anderlecht ?

14:20
Avant Anderlecht, Rik de Mil envoie un message clair à La Gantoise : "Ce n'est pas le seul moyen de gagner"

Avant Anderlecht, Rik de Mil envoie un message clair à La Gantoise : "Ce n'est pas le seul moyen de gagner"

13:00
Il a refusé de prolonger dans son club : Bruges a-t-il trouvé le remplaçant de Joel Ordonez ?

Il a refusé de prolonger dans son club : Bruges a-t-il trouvé le remplaçant de Joel Ordonez ?

14:40
Présenté mardi, déjà crucifié le lendemain : les débuts peu communs de Gauthier Gallon en Belgique Analyse

Présenté mardi, déjà crucifié le lendemain : les débuts peu communs de Gauthier Gallon en Belgique

13:40
Charleroi n'a pas de "tueur" devant, mais Aurélien Scheidler a montré que ce n'était pas indispensable

Charleroi n'a pas de "tueur" devant, mais Aurélien Scheidler a montré que ce n'était pas indispensable

13:20
Un départ décisif dans la course au top 6 ? L'Antwerp sous pression, mais l'espoir demeure

Un départ décisif dans la course au top 6 ? L'Antwerp sous pression, mais l'espoir demeure

12:20
Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient" Réaction

Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient"

11:40
2
La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

12:40
Romaine Mundle, passé par le Standard, de retour en Belgique ? Son club a tranché

Romaine Mundle, passé par le Standard, de retour en Belgique ? Son club a tranché

12:00
Un transfert estimé à 20 millions d'euros : le Club de Bruges pourrait perdre l'un de ses Diables Rouges

Un transfert estimé à 20 millions d'euros : le Club de Bruges pourrait perdre l'un de ses Diables Rouges

11:20
Première offre refusée : ce club belge poursuit son début de mercato agité

Première offre refusée : ce club belge poursuit son début de mercato agité

11:00
Un club de Pro League bientôt mis en vente ? "Des discussions concrètes ont déjà eu lieu"

Un club de Pro League bientôt mis en vente ? "Des discussions concrètes ont déjà eu lieu"

10:30
"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

10:00
🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

09:30
6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

09:00
"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

08:30
La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

08:00
Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

07:40
Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

07:20
Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

22:40
Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

07:00
Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

06:30
Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender Analyse

Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender

22:52
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

23:00
Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

22:24
Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

23:00
Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

22:00
La RAAL et la malédiction des fins de match : où en seraient les Loups sans ces fichues dernières minutes ?

La RAAL et la malédiction des fins de match : où en seraient les Loups sans ces fichues dernières minutes ?

21:00
Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

21:40
"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

18:40
Affaire à suivre : le Beerschot pourrait perdre son capitaine au profit d'un club de D1A

Affaire à suivre : le Beerschot pourrait perdre son capitaine au profit d'un club de D1A

21:20
Wout Faes peut-il vraiment "braquer" une place chez les Diables à la Coupe du Monde ?

Wout Faes peut-il vraiment "braquer" une place chez les Diables à la Coupe du Monde ?

20:40
1
Double transfert choc en D1 ACFF : Mons s'offre deux joueurs clés de Tubize, son rival pour le titre

Double transfert choc en D1 ACFF : Mons s'offre deux joueurs clés de Tubize, son rival pour le titre

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Primeira Liga

 Journée 18
Sporting Portugal Sporting Portugal 16/01 Casa Pia AC Casa Pia AC
Gil Vicente Gil Vicente 17/01 Nacional Nacional
Alverca Alverca 17/01 Moreirense Moreirense
Vilafranquense Vilafranquense 17/01 Arouca Arouca
Rio Ave Rio Ave 17/01 SL Benfica SL Benfica
CD Santa Clara CD Santa Clara 18/01 FC Famalicao FC Famalicao
CD Tondela CD Tondela 18/01 Braga Braga
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 18/01 FC Porto FC Porto
Estrela Amadora Estrela Amadora 19/01 Estoril Estoril
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved