Après son premier trophée : un jeune Belge élu jeune joueur du mois de décembre en D1 portugaise

Ailier gauche belge de 21 ans, Noah Saviolo dispute au Portugal la première saison professionnelle de sa carrière. Il vient d'être élu meilleur jeune joueur du mois de décembre en première division.

Passé par le centre de formation du Sporting d’Anderlecht, Noah Saviolo a quitté la Belgique en 2021 pour rejoindre Lille. Son passage chez les Dogues n’a toutefois duré qu’une saison, avant qu’il ne prenne la direction du Vitória Guimarães, au Portugal.

Au sein du club portugais, il a d’abord évolué avec les U19, puis les U21, avant d’intégrer le noyau professionnel à l’été dernier. À la date du 15 janvier 2026, il a déjà disputé 19 rencontres officielles cette saison, soit les 19 premières apparitions de sa carrière au niveau professionnel.

Auteur d’un but et de cinq passes décisives en 1 110 minutes toutes compétitions confondues, Noah Saviolo réussit des débuts prometteurs sous les couleurs de Guimarães. Des performances qui lui ont permis de s’installer dans le onze de départ, puisqu’il a été titularisé lors de chaque rencontre depuis la fin du mois de novembre.

Noah Saviolo, le jeune Belge qui pousse au Portugal

Grâce à ses prestations convaincantes en décembre, l’ancien international belge U15, ensuite sorti des radars des équipes nationales, vient d’être élu meilleur jeune joueur du mois en première division portugaise.

Une première distinction individuelle symbolique, qu’il a célébrée de la meilleure des manières en inscrivant son premier but et en délivrant une passe décisive lors de la victoire 2-1 face à Nacional, début janvier, et en remportant la Coupe de la Ligue du Portugal avec Guimarães. Un début de saison encourageant, qui demande désormais confirmation en 2026.





Noah Saviolo (2004 exU15🇧🇪) a été élu jeune joueur du mois de décembre de la Liga Portugal ! 👏 https://t.co/Kom9IyWxOq — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) January 15, 2026