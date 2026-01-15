Avant Anderlecht, Rik de Mil envoie un message clair à La Gantoise : "Ce n'est pas le seul moyen de gagner"

L'effectif de La Gantoise est-il trop sage ? C'est en tout cas l'avis de Rik de Mil, qui attend davantage d'agressivité et de prise de responsabilités de la part de ses joueurs avant la double confrontation importante face au Sporting d'Anderlecht.

Après le départ inattendu d'Ivan Leko vers le Club de Bruges, c'est Rik de Mil qui a pris la relève, à La Gantoise, quittant ainsi le Sporting Charleroi dans l'espoir de prendre part aux Champions Play-Offs avec les Buffalos.

Durant la trêve hivernale, De Mil a eu le temps de réaliser quelques ajustements dans son équipe, sous le soleil espagnol d'Oliva. Après cette semaine de stage, le T1 de La Gantoise s'est exprimé sur les points que doit encore améliorer son équipe avant le sprint final.

"Je veux voir des gagnants à l'entraînement. C'est un groupe très sage, peut-être un peu trop. De temps en temps, on pourrait se montrer un peu plus combatifs et un peu plus agressifs sur le terrain", a déclaré De Mil, cité par Het Laatste Nieuws, en conférence de presse avant le quart de finale de Coupe de Belgique des Buffalos, contre Anderlecht.

Rik de Mil veut un groupe un peu moins sage

"Ce sont tous des gars formidables et c'est un plaisir de travailler avec eux, mais ce n'est pas la seule façon de gagner des matchs. On ne peut pas changer leur personnalité, mais on peut leur confier davantage de responsabilités", poursuivait Rik de Mil.

"En tant que club, nous avons l'ambition de dominer ce championnat, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour retrouver cette position, nous avons besoin de leadership, en plus des qualités footballistiques et physiques."



Lire aussi… "Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe›

"Nous avons besoin de joueurs capables de prendre les choses en main dans les moments difficiles. Je pense avant tout aux joueurs les plus expérimentés", a conclu Rik de Mil, qui va donc demander davantage de son groupe dans les semaines à venir.