Avant Anderlecht, Rik de Mil envoie un message clair à La Gantoise : "Ce n'est pas le seul moyen de gagner"

Avant Anderlecht, Rik de Mil envoie un message clair à La Gantoise : "Ce n'est pas le seul moyen de gagner"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'effectif de La Gantoise est-il trop sage ? C'est en tout cas l'avis de Rik de Mil, qui attend davantage d'agressivité et de prise de responsabilités de la part de ses joueurs avant la double confrontation importante face au Sporting d'Anderlecht.

Après le départ inattendu d'Ivan Leko vers le Club de Bruges, c'est Rik de Mil qui a pris la relève, à La Gantoise, quittant ainsi le Sporting Charleroi dans l'espoir de prendre part aux Champions Play-Offs avec les Buffalos.

Durant la trêve hivernale, De Mil a eu le temps de réaliser quelques ajustements dans son équipe, sous le soleil espagnol d'Oliva. Après cette semaine de stage, le T1 de La Gantoise s'est exprimé sur les points que doit encore améliorer son équipe avant le sprint final.

"Je veux voir des gagnants à l'entraînement. C'est un groupe très sage, peut-être un peu trop. De temps en temps, on pourrait se montrer un peu plus combatifs et un peu plus agressifs sur le terrain", a déclaré De Mil, cité par Het Laatste Nieuws, en conférence de presse avant le quart de finale de Coupe de Belgique des Buffalos, contre Anderlecht.

Rik de Mil veut un groupe un peu moins sage

"Ce sont tous des gars formidables et c'est un plaisir de travailler avec eux, mais ce n'est pas la seule façon de gagner des matchs. On ne peut pas changer leur personnalité, mais on peut leur confier davantage de responsabilités", poursuivait Rik de Mil.

"En tant que club, nous avons l'ambition de dominer ce championnat, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour retrouver cette position, nous avons besoin de leadership, en plus des qualités footballistiques et physiques."

Lire aussi… "Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

"Nous avons besoin de joueurs capables de prendre les choses en main dans les moments difficiles. Je pense avant tout aux joueurs les plus expérimentés", a conclu Rik de Mil, qui va donc demander davantage de son groupe dans les semaines à venir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis La Gantoise - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (18/01).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
La Gantoise
Rik De Mil

Plus de news

Des raisons de s'inquiéter pour Anderlecht ? Romelu Lukaku dragué en vue du mercato d'été

Des raisons de s'inquiéter pour Anderlecht ? Romelu Lukaku dragué en vue du mercato d'été

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Lukaku - Allen - Sane - Kerk

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Lukaku - Allen - Sane - Kerk

15:30
Un coéquipier de Lionel Messi pourrait débarquer en Jupiler Pro League

Un coéquipier de Lionel Messi pourrait débarquer en Jupiler Pro League

15:00
Une offre pour Moussa N'Diaye bientôt sur le bureau d'Olivier Renard à Anderlecht ?

Une offre pour Moussa N'Diaye bientôt sur le bureau d'Olivier Renard à Anderlecht ?

14:20
Après son premier trophée : un jeune Belge élu jeune joueur du mois de décembre en D1 portugaise

Après son premier trophée : un jeune Belge élu jeune joueur du mois de décembre en D1 portugaise

14:00
"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

16:00
Il a refusé de prolonger dans son club : Bruges a-t-il trouvé le remplaçant de Joel Ordonez ?

Il a refusé de prolonger dans son club : Bruges a-t-il trouvé le remplaçant de Joel Ordonez ?

14:40
Présenté mardi, déjà crucifié le lendemain : les débuts peu communs de Gauthier Gallon en Belgique Analyse

Présenté mardi, déjà crucifié le lendemain : les débuts peu communs de Gauthier Gallon en Belgique

13:40
Charleroi n'a pas de "tueur" devant, mais Aurélien Scheidler a montré que ce n'était pas indispensable

Charleroi n'a pas de "tueur" devant, mais Aurélien Scheidler a montré que ce n'était pas indispensable

13:20
La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

12:40
Un départ décisif dans la course au top 6 ? L'Antwerp sous pression, mais l'espoir demeure

Un départ décisif dans la course au top 6 ? L'Antwerp sous pression, mais l'espoir demeure

12:20
Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient" Réaction

Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient"

11:40
2
Romaine Mundle, passé par le Standard, de retour en Belgique ? Son club a tranché

Romaine Mundle, passé par le Standard, de retour en Belgique ? Son club a tranché

12:00
Un transfert estimé à 20 millions d'euros : le Club de Bruges pourrait perdre l'un de ses Diables Rouges

Un transfert estimé à 20 millions d'euros : le Club de Bruges pourrait perdre l'un de ses Diables Rouges

11:20
Première offre refusée : ce club belge poursuit son début de mercato agité

Première offre refusée : ce club belge poursuit son début de mercato agité

11:00
Un club de Pro League bientôt mis en vente ? "Des discussions concrètes ont déjà eu lieu"

Un club de Pro League bientôt mis en vente ? "Des discussions concrètes ont déjà eu lieu"

10:30
"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

10:00
"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

18:40
🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

09:30
6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

09:00
"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

08:30
Besnik Hasi s'exprime sur un dossier sensible à Anderlecht

Besnik Hasi s'exprime sur un dossier sensible à Anderlecht

17:00
La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

08:00
Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

07:40
Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

07:20
Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

22:40
Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

07:00
Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

06:30
Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender Analyse

Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender

22:52
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

23:00
📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros

📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros

14/01
Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

22:24
Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"

Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"

14/01
Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

23:00
27 ans de bons et loyaux service : un fidèle serviteur d'Anderlecht sera mis à l'honneur contre La Gantoise

27 ans de bons et loyaux service : un fidèle serviteur d'Anderlecht sera mis à l'honneur contre La Gantoise

14/01
Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved