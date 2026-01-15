Romaine Mundle, passé par le Standard, de retour en Belgique ? Son club a tranché

Passé brièvement par le Standard, Romaine Mundle a récemment fait ses débuts en Premier League avec Sunderland. Alors que le Club de Bruges s'était montré intéressé, l'ailier anglais devrait finalement rester chez les Black Cats cet hiver.

Arrivé au Standard à l’été 2023 en provenance de l’équipe U21 de Tottenham, le jeune Romaine Mundle avait rejoint Sclessin dans un contexte compliqué et n’avait pas vraiment eu l’occasion de se montrer.

Apparu à sept reprises avec l’équipe première des Rouches, l’ailier anglais avait montré de belles choses, mais pas suffisamment pour retenir Sunderland, qui déposait près de deux millions d'euros sur la table dès février 2024.

De retour en Angleterre, Mundle a joué un rôle clé dans la montée des Black Cats en Premier League la saison dernière, totalisant 25 apparitions et plus de 1 600 minutes de jeu. Mais alors qu’il s’apprêtait à découvrir l’élite anglaise, dont il rêvait depuis l’enfance, le joueur de 22 ans s’est blessé durant l’été et a manqué toute la première partie de saison.

Romaine Mundle ne signera pas au Club de Bruges

Revenu dans le groupe en fin d’année civile, il a officiellement découvert la Premier League en entrant pour les 27 dernières minutes du match contre Bournemouth fin novembre, et est depuis monté au jeu à chaque rencontre de Sunderland, sauf lors du déplacement à Liverpool.

Malgré huit entrées en championnat et 120 minutes disputées en FA Cup contre Everton, Mundle ne totalise que 336 minutes toutes compétitions confondues cette saison. Plusieurs clubs ont alors envisagé un prêt, parmi lesquels le Club de Bruges, les Glasgow Rangers ou Feyenoord.





Mais selon Sky Sports, Sunderland a cependant décidé de conserver Romaine Mundle jusqu’à la fin de saison. Son temps de jeu est en augmentation, et l’entraîneur Régis Le Bris compte bien l’utiliser davantage, dans une saison où les Black Cats peuvent encore rêver d’Europe. La piste d’un prêt vers les Blauw & Zwart tombe donc à l’eau.