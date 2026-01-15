Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN
Photo: © photonews

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations est désormais connue. Le Maroc, pays hôte et grand favori de la compétition, affrontera le Sénégal ce dimanche à Rabat.

Les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations se disputaient ce mercredi. Le Sénégal ouvrait le bal face à l’Égypte, avant que le Maroc ne croise le fer avec le Nigéria en soirée.

Dans une rencontre pauvre en occasions franches (0,33 contre 0,12 en expected goals), les Lions de la Teranga ont su faire la différence face aux Pharaons grâce à l’unique réalisation de Sadio Mané. L’attaquant sénégalais a ainsi pris le dessus sur son ancien coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah.

Sélectionné par Pape Thiaw mais contraint de rentrer prématurément à Bruxelles en raison d’une blessure, Ilay Camara n’était donc plus qu’à une seule marche de remporter la deuxième CAN de l’histoire du Sénégal.

Sénégal - Maroc en finale de la CAN

Pour soulever le trophée, il faudra toutefois venir à bout du pays hôte, le Maroc, vainqueur du Nigéria au terme de la séance de tirs au but plus tard dans la soirée. Après 120 minutes, le score était resté vierge (0-0), dans une rencontre à peine plus animée que la première demi-finale : 0,08 expected goals pour le Nigéria, contre 0,86 pour le Maroc.


Titulaire ce mercredi soir, Raphael Onyedika aura néanmoins l’occasion de décrocher une médaille avec le Nigéria en cas de succès lors de la petite finale face à l’Égypte, samedi soir. La grande finale entre le Maroc et le Sénégal se disputera dimanche à Rabat, avec un coup d’envoi prévu à 20h00.

Sénégal
Egypte

African Cup of Nations

 Demi-finales
Sénégal Sénégal 1-0 Egypte Egypte
Nigéria Nigéria 0-0P Maroc Maroc
