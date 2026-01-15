Charleroi n'a pas de "tueur" devant, mais Aurélien Scheidler a montré que ce n'était pas indispensable

Face au Club de Bruges, l'homme du match était bien sûr tout trouvé : Parfait Guiagon, auteur d'un doublé et surtout d'un superbe deuxième but. Mais Aurélien Scheidler a disputé l'un de ses meilleurs matchs chez les Zèbres.

Depuis le départ de Nikola Stulic, c'est l'un des constats indéniables : il n'y a pas de "serial buteur" au Sporting Charleroi. Les n°9 sont denrée rare cette saison et Mehdi Bayat n'est pas parvenu à compenser le départ, prévisible, de Stulic : il a opté pour un tout autre profil.

Ce profil, c'est celui d'Aurélien Scheidler, arrivé de Dender et dont tout le monde savait qu'il n'était pas une machine à buts (9 en 36 matchs avec le club de Denderleeuw). Mais mardi, contre Bruges, il a prouvé qu'il amenait suffisamment dans le jeu pour que ce ne soit pas un problème.

Scheidler n'a plus marqué depuis novembre

"On avait à coeur de faire un gros match ce soir pour nos supporters et pour nous, on est donc très contents", se réjouissait le Français après la rencontre. "Ca fait un petit temps que je n'ai plus marqué, c'est vrai, mais j'aide l'équipe au maximum. J'espère marquer contre le Standard, ça serait beau", souriait Scheidler.

Son dernier but date du 8 novembre dernier. "Mais je ne m'en fais pas, le vent va tourner", assure-t-il encore. Il l'aurait bien mérité lors de ce quart de finale : sa présence permanente, menaçante, a pesé sur ses défenseurs et ses déviations ont ouvert des espaces en contre.



"Je suis très content pour l'équipe, on le mérite vraiment. Ce qui se passe ici est extraordinaire, le coach a mis de nouvelles choses en place, une nouvelle énergie, et on ne peut que le remercier pour ça", concluait ensuite Aurélien Scheidler.