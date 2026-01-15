Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Van Helden - Bozhinov - Hautekiet

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Van Helden - Bozhinov - Hautekiet
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Van Helden - Bozhinov - Hautekiet

Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

Devenu le patron de la défense du Standard, Ibe Hautekiet attire l'intérêt de deux clubs de Série A : le Torino et l'Udinese. Le défenseur de 23 ans est estimé à 3 millions d'euros. (Lire la suite)

Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

Le premier départ majeur de l'hiver est officiel à l'Antwerp : Rosen Bozhinov quitte le Bosuil pour rejoindre Pise, en Série A. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 14/01

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
