Il a refusé de prolonger dans son club : Bruges a-t-il trouvé le remplaçant de Joel Ordonez ?

Il a refusé de prolonger dans son club : Bruges a-t-il trouvé le remplaçant de Joel Ordonez ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges ne compte pas rester les bras croisés cet hiver dans sa quête d'un renfort défensif. Le nom de Sadibou Sané, jeune défenseur central du FC Metz, circule depuis plusieurs semaines dans les couloirs du club... et ce n'est pas un hasard.

L’intérêt du Club de Bruges pour Sadibou Sané ne doit rien au hasard. Le club avait déjà placé le défenseur sur ses tablettes l’été dernier, anticipant un possible départ de Joel Ordóñez. Si ce dernier est finalement resté, la direction brugeoise a continué à suivre de près l’évolution de Sané.

Le profil recherché par le Club de Bruges

Âgé de 21 ans, Sané est un défenseur central athlétique au profil classique : solide physiquement, à l’aise dans les duels et habitué à l’intensité de la Ligue 1, même s’il n’y est pas encore un titulaire indiscutable. Un profil qui correspond parfaitement à ce que recherche le Club de Bruges : un jeune défenseur doté d’un réel potentiel de progression.

Plus important encore, Sané a récemment refusé une prolongation de contrat avec Metz. Une décision qui affaiblit la position de négociation de son club actuel et ouvre la porte à un transfert dès cet hiver. Une situation qui rend le joueur d’autant plus attractif pour Bruges, désireux de saisir des opportunités ciblées malgré des moyens financiers limités.

Il convient toutefois de replacer ce dossier dans son contexte. Cette piste s’explique par la combinaison d’un besoin sportif et d’une réalité financière bien présente. Le Club de Bruges ne souhaite pas se lancer dans un achat précipité, mais ne peut pas non plus se permettre de prendre de gros risques, surtout à l’approche de l’été prochain, période durant laquelle plusieurs départs quasi certains pourraient remodeler l’effectif.

Un renfort défensif devenu nécessaire

À cela s’ajoute l’intérêt manifesté par d’autres clubs européens. Sané n’est pas passé inaperçu et figure sur plusieurs listes, dont celle de Monaco, ce qui pousse Bruges à agir rapidement s’il souhaite devancer la concurrence.

Le choix de s’activer dès cet hiver, plutôt que d’attendre la fin de la saison, en dit long sur l’ambition du club, mais aussi sur le sentiment interne qu’un renforcement défensif s’impose. Entre résultats irréguliers et fragilités parfois mises en lumière, notamment sur la scène européenne, renforcer l’arrière-garde n’apparaît plus comme un luxe, mais comme une nécessité.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Metz
Sadibou Sane

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Lukaku - Allen - Sane - Kerk

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Lukaku - Allen - Sane - Kerk

15:30
Des raisons de s'inquiéter pour Anderlecht ? Romelu Lukaku dragué en vue du mercato d'été

Des raisons de s'inquiéter pour Anderlecht ? Romelu Lukaku dragué en vue du mercato d'été

15:30
Un coéquipier de Lionel Messi pourrait débarquer en Jupiler Pro League

Un coéquipier de Lionel Messi pourrait débarquer en Jupiler Pro League

15:00
Une offre pour Moussa N'Diaye bientôt sur le bureau d'Olivier Renard à Anderlecht ?

Une offre pour Moussa N'Diaye bientôt sur le bureau d'Olivier Renard à Anderlecht ?

14:20
Présenté mardi, déjà crucifié le lendemain : les débuts peu communs de Gauthier Gallon en Belgique Analyse

Présenté mardi, déjà crucifié le lendemain : les débuts peu communs de Gauthier Gallon en Belgique

13:40
Après son premier trophée : un jeune Belge élu jeune joueur du mois de décembre en D1 portugaise

Après son premier trophée : un jeune Belge élu jeune joueur du mois de décembre en D1 portugaise

14:00
Un transfert estimé à 20 millions d'euros : le Club de Bruges pourrait perdre l'un de ses Diables Rouges

Un transfert estimé à 20 millions d'euros : le Club de Bruges pourrait perdre l'un de ses Diables Rouges

11:20
Romaine Mundle, passé par le Standard, de retour en Belgique ? Son club a tranché

Romaine Mundle, passé par le Standard, de retour en Belgique ? Son club a tranché

12:00
Charleroi n'a pas de "tueur" devant, mais Aurélien Scheidler a montré que ce n'était pas indispensable

Charleroi n'a pas de "tueur" devant, mais Aurélien Scheidler a montré que ce n'était pas indispensable

13:20
La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

12:40
Avant Anderlecht, Rik de Mil envoie un message clair à La Gantoise : "Ce n'est pas le seul moyen de gagner"

Avant Anderlecht, Rik de Mil envoie un message clair à La Gantoise : "Ce n'est pas le seul moyen de gagner"

13:00
Un départ décisif dans la course au top 6 ? L'Antwerp sous pression, mais l'espoir demeure

Un départ décisif dans la course au top 6 ? L'Antwerp sous pression, mais l'espoir demeure

12:20
Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient" Réaction

Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient"

11:40
2
Première offre refusée : ce club belge poursuit son début de mercato agité

Première offre refusée : ce club belge poursuit son début de mercato agité

11:00
Un club de Pro League bientôt mis en vente ? "Des discussions concrètes ont déjà eu lieu"

Un club de Pro League bientôt mis en vente ? "Des discussions concrètes ont déjà eu lieu"

10:30
"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

10:00
🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

09:30
6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

09:00
La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

08:00
"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

08:30
Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

07:40
Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

07:00
Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

07:20
Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

23:00
Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender Analyse

Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender

22:52
Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

23:00
Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

22:24
Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

22:40
Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

22:00
Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

21:40
Affaire à suivre : le Beerschot pourrait perdre son capitaine au profit d'un club de D1A

Affaire à suivre : le Beerschot pourrait perdre son capitaine au profit d'un club de D1A

21:20
La RAAL et la malédiction des fins de match : où en seraient les Loups sans ces fichues dernières minutes ?

La RAAL et la malédiction des fins de match : où en seraient les Loups sans ces fichues dernières minutes ?

21:00
Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver

Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver

19:30
Wout Faes peut-il vraiment "braquer" une place chez les Diables à la Coupe du Monde ?

Wout Faes peut-il vraiment "braquer" une place chez les Diables à la Coupe du Monde ?

20:40
1
C'est signé : perte importante pour Westerlo, et un nouveau coéquipier pour Nicolas Raskin

C'est signé : perte importante pour Westerlo, et un nouveau coéquipier pour Nicolas Raskin

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved