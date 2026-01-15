Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp
Photo: © photonews

Le premier départ majeur de l'hiver est officiel à l'Antwerp : Rosen Bozhinov quitte le Bosuil pour rejoindre Pise, en Série A.

L’Antwerp s’apprête à vivre un mercato hivernal mouvementé. Revenu des profondeurs du classement pour se hisser dans la lutte aux Champions Play-Offs, le Matricule 1 doit renforcer son effectif pour concurrencer les équipes qui le devancent.

Pour ce faire, Paul Gheysens a promis à son directeur sportif, Marc Overmars, une enveloppe de 10 millions d’euros. Plusieurs profils sont déjà ciblés, à l’image de David Datro Fofana, pour qui Chelsea cherche une solution définitive.

Rosen Bozhinov quitte l'Antwerp pour Pise

Mais il y a aussi du mouvement dans le sens des départs au Bosuil. Deux défenseurs titulaires étaient suivis à l’étranger depuis plusieurs semaines : Zeno Van den Bosch, sur la short-list de l’Union Berlin, et Rosen Bozhinov.

Arrivé en provenance du CSKA Sofia à l’été 2024 contre 500.000 €, l’international bulgare (3 sélections) était annoncé en partance vers Pise, en Série A, depuis quelques jours. Cette information est désormais officielle.

Il s’agit donc du premier départ important de l’hiver pour le Matricule 1, qui se sépare d’un joueur ayant cumulé 71 % de temps de jeu depuis le début de la saison. L’indemnité du transfert est estimée à 5 millions d’euros.

