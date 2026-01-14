Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

Critiqué lors de ses débuts à Malines mais désormais adoubé par le public, Lion Lauberbach attire l'intérêt de plusieurs clubs. Venezia a formulé une première offre, refusée par le KaVé, réticent à laisser partir son attaquant.

Cinquième du championnat et deuxième surprise du top 6 après Saint-Trond, Malines n’a pas tardé à s’activer sur le marché des transferts. Avant même l’ouverture du mercato, le 6 janvier, le KaVé avait annoncé l’arrivée de Mauro Lenaerts, en provenance du Lierse.

Dans le sens des départs, le club a officialisé ce mercredi le prêt de Ryan Teague à Melbourne City. Dans la foulée, c’est un attaquant qui pourrait quitter les Casernes dès la mi-janvier.

Selon Het Nieuwsblad, Lion Lauberbach suscite l’intérêt de plusieurs clubs, mais c’est surtout Venezia qui serait passé à l’action en formulant une offre de 2 millions d’euros, refusée par Malines.

Malines refuse une offre pour Lion Lauberbach

Critiqué puis adoubé à Malines, l’attaquant allemand de 27 ans, auteur de six buts depuis le début de la saison, aurait donné son accord pour rejoindre la Série B et le club récemment relégué, actuellement deuxième et ambitieux pour une remontée rapide dans l'élite.



Malines reste toutefois réticent à le voir partir en cours de saison en raison de la lutte pour les Champions Play-Offs. Selon nos confrères, une offre légèrement plus importante pourrait faire pencher la balance. Les clubs anglais de Preston et Burnley sont également intéressés, mais n’ont pour l’instant pas formulé d’offre. Lauberbach comptant 95 % de temps de jeu en championnat, son départ serait un sérieux revers pour Fred Vanderbiest.