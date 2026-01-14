Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC
Photo: © photonews

Non prolongé à Louvain l'été dernier, Oregon Ravet s'entraîne désormais avec le SL16 FC. Un retour aux sources pour le gardien de 24 ans, formé au centre de formation des Rouches.

Juste avant son départ au Portugal pour le stage hivernal, le Standard a recruté le gardien bosniaque Belmin Dizdarevic. Le dernier rempart de 24 ans faisait partie du voyage à Lagos la semaine dernière, au même titre que Lucas Pirard, Esteban Levaux, Quentin Durka et Matthieu Epolo, revenu dans le groupe après la Coupe d’Afrique des Nations.

Ce stage hivernal a donc été marqué par l’absence de Matteo Godfroid, titulaire en D1 ACFF avec le SL16 FC et souvent sur le banc de l’équipe première. Le portier de 21 ans ne parvient pas toujours à répondre aux attentes avec l’équipe B, qui lutte pour sa survie en D1 ACFF.

Belmin Dizdarevic pourrait donc devenir le gardien titulaire du SL16 FC jusqu’à la fin de la saison. Derrière lui et Matteo Godfroid, la concurrence reste très jeune, à l’image d’Esteban Levaux, Malcolm Epolo (16 ans) et Quentin Durka, auteur d’une erreur lors du match amical face au Hertha Berlin.

Formé en partie au Standard, Oregon Ravet s'entraîne avec le SL16 FC

Selon La Dernière Heure, le Standard a donc permis à un ancien gardien de son centre de formation de s’entraîner avec le SL16 FC et, pourquoi pas, d’intégrer le groupe s’il retrouve son niveau.


Il s’agit d’Oregon Ravet, libre depuis son départ de Louvain à l’été dernier. Apparu à quelques reprises sur le banc de l’équipe première, il était surtout titulaire de l’équipe U23 de Louvain, en D1 VV. Cette arrivée permet au staff de disposer d’un nombre suffisant de gardiens pour les entraînements.

