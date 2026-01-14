Affaire à suivre : le Beerschot pourrait perdre son capitaine au profit d'un club de D1A

Affaire à suivre : le Beerschot pourrait perdre son capitaine au profit d'un club de D1A

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Vice-capitaine du Beerschot derrière Ryan Sanusi, qui ne joue pratiquement pas, Loïc Mbe Soh pourrait quitter le club de Challenger Pro League pour rejoindre Saint-Trond. Des négociations sont en cours entre les deux clubs.

Nommé capitaine du Beerschot en début de saison, Ryan Sanusi n’a disputé que sept rencontres de Challenger Pro League, pour un total de 261 minutes.

Lorsqu’il n’est pas sur la pelouse, c’est Loïc Mbe Soh qui porte le brassard. Défenseur central de 24 ans et ancien international espoir français, il est arrivé librement de Nottingham Forest à l’été 2024 et s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable de la défense des Rats.

Alors que les Anversois occupent actuellement la troisième place de la deuxième division et semblent bien partis pour décrocher un billet pour le tour final, Loïc Mbe Soh pourrait cependant quitter le Kiel lors de ce mercato hivernal.

Saint-Trond négocie avec le Beerschot pour Loïc Mbe Soh

Selon Het Nieuwsblad, Saint-Trond serait en négociation pour s’attacher les services du joueur. Belle surprise des vingt premières journées, les Trudonnaires cherchent activement à renforcer leur défense centrale.


Estimé à 1,5 million d’euros sur Transfermarkt, Loïc Mbe Soh n’a jusqu’ici manqué aucune minute de jeu en Challenger Pro League cette saison. Il représenterait donc une perte majeure pour le Beerschot et un renfort prometteur pour les Canaris.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Beerschot
Loïc Mbe Soh

Plus de news

Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

22:24
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Lauberbach - Ravet - Mbe Soh

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Lauberbach - Ravet - Mbe Soh

22:00
Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

22:00
Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

21:40
La RAAL et la malédiction des fins de match : où en seraient les Loups sans ces fichues dernières minutes ?

La RAAL et la malédiction des fins de match : où en seraient les Loups sans ces fichues dernières minutes ?

21:00
Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver

Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver

19:30
Wout Faes peut-il vraiment "braquer" une place chez les Diables à la Coupe du Monde ?

Wout Faes peut-il vraiment "braquer" une place chez les Diables à la Coupe du Monde ?

20:40
C'est signé : perte importante pour Westerlo, et un nouveau coéquipier pour Nicolas Raskin

C'est signé : perte importante pour Westerlo, et un nouveau coéquipier pour Nicolas Raskin

20:00
Double transfert choc en D1 ACFF : Mons s'offre deux joueurs clés de Tubize, son rival pour le titre

Double transfert choc en D1 ACFF : Mons s'offre deux joueurs clés de Tubize, son rival pour le titre

20:20
Incroyable transfert : un candidat à la descente vend un joueur pour 9 millions d'euros !

Incroyable transfert : un candidat à la descente vend un joueur pour 9 millions d'euros !

19:00
"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

18:40
C'est officiel à Gand : les Buffalos rapatrient un ancien chouchou du public

C'est officiel à Gand : les Buffalos rapatrient un ancien chouchou du public

18:20
Un Diable Rouge a renseigné Wout Faes avant sa signature à Monaco : "Il m'a confirmé dans mon choix"

Un Diable Rouge a renseigné Wout Faes avant sa signature à Monaco : "Il m'a confirmé dans mon choix"

18:00
1
Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco face à un dossier compliqué : "On est tous déçus"

Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco face à un dossier compliqué : "On est tous déçus"

17:40
"Chaque joueur pense à cela" : Wout Faes rêve de participer à la Coupe du monde 2026

"Chaque joueur pense à cela" : Wout Faes rêve de participer à la Coupe du monde 2026

17:19
Besnik Hasi s'exprime sur un dossier sensible à Anderlecht

Besnik Hasi s'exprime sur un dossier sensible à Anderlecht

17:00
OFFICIEL : La Gantoise annonce la signature d'un jeune Japonais

OFFICIEL : La Gantoise annonce la signature d'un jeune Japonais

16:30
Le RFC Liège offre des places gratuites aux étudiants : voici comment en profiter

Le RFC Liège offre des places gratuites aux étudiants : voici comment en profiter

15:30
"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

16:00
📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros

📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros

15:00
Accord conclu : Andreas Skov Olsen va quitter Wolfsburg et se lancer dans un nouveau défi

Accord conclu : Andreas Skov Olsen va quitter Wolfsburg et se lancer dans un nouveau défi

14:40
Christian Burgess voit les critiques des supporters comme un signal : "J'ai hâte d'inverser la tendance"

Christian Burgess voit les critiques des supporters comme un signal : "J'ai hâte d'inverser la tendance"

14:00
1
Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"

Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"

14:20
OFFICIEL : Sofiane Boufal rejoint un club de Ligue 1

OFFICIEL : Sofiane Boufal rejoint un club de Ligue 1

13:40
27 ans de bons et loyaux service : un fidèle serviteur d'Anderlecht sera mis à l'honneur contre La Gantoise

27 ans de bons et loyaux service : un fidèle serviteur d'Anderlecht sera mis à l'honneur contre La Gantoise

13:20
L'Union déterminée à retrouver Charleroi en demi-finale : un absent pour David Hubert

L'Union déterminée à retrouver Charleroi en demi-finale : un absent pour David Hubert

12:40
Le Standard avait tenté le coup : un ancien attaquant de Pro League met les voiles sur la Chine

Le Standard avait tenté le coup : un ancien attaquant de Pro League met les voiles sur la Chine

13:00
C'est signé : un renfort à plus de 200 matchs en France pour renforcer Dender dans la course au maintien

C'est signé : un renfort à plus de 200 matchs en France pour renforcer Dender dans la course au maintien

12:20
Encore en D1 ACFF au printemps dernier : Lucas Noubi à son avantage contre l'Atletico Madrid

Encore en D1 ACFF au printemps dernier : Lucas Noubi à son avantage contre l'Atletico Madrid

11:20
"Je sais que c'est assez avancé" : La Louvière se prépare à accueillir un indésirable d'Anderlecht

"Je sais que c'est assez avancé" : La Louvière se prépare à accueillir un indésirable d'Anderlecht

12:00
Il était arrivé il y a six mois : le premier départ du mercato malinois est acté

Il était arrivé il y a six mois : le premier départ du mercato malinois est acté

11:00
Hans Cornelis ne veut plus que Charleroi soit un "petit" club : Mehdi Bayat a fait un geste dans ce sens

Hans Cornelis ne veut plus que Charleroi soit un "petit" club : Mehdi Bayat a fait un geste dans ce sens

11:40
Transfert inattendu en D1B ? Le Beerschot pousse pour l'un des chouchous du RWDM

Transfert inattendu en D1B ? Le Beerschot pousse pour l'un des chouchous du RWDM

08:30
Les premiers contacts ont été établis : trois clubs sortent du bois pour Nilson Angulo

Les premiers contacts ont été établis : trois clubs sortent du bois pour Nilson Angulo

10:40
🎥 Bruges l'avait mauvaise : Campbell prend la rouge, mais Christos Tzolis s'en sort très bien

🎥 Bruges l'avait mauvaise : Campbell prend la rouge, mais Christos Tzolis s'en sort très bien

10:00
3
Du renfort en approche : la RAAL va recruter un joueur d'expérience...sans club depuis plus d'un an

Du renfort en approche : la RAAL va recruter un joueur d'expérience...sans club depuis plus d'un an

10:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved