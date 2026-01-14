Affaire à suivre : le Beerschot pourrait perdre son capitaine au profit d'un club de D1A

Vice-capitaine du Beerschot derrière Ryan Sanusi, qui ne joue pratiquement pas, Loïc Mbe Soh pourrait quitter le club de Challenger Pro League pour rejoindre Saint-Trond. Des négociations sont en cours entre les deux clubs.

Nommé capitaine du Beerschot en début de saison, Ryan Sanusi n’a disputé que sept rencontres de Challenger Pro League, pour un total de 261 minutes.

Lorsqu’il n’est pas sur la pelouse, c’est Loïc Mbe Soh qui porte le brassard. Défenseur central de 24 ans et ancien international espoir français, il est arrivé librement de Nottingham Forest à l’été 2024 et s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable de la défense des Rats.

Alors que les Anversois occupent actuellement la troisième place de la deuxième division et semblent bien partis pour décrocher un billet pour le tour final, Loïc Mbe Soh pourrait cependant quitter le Kiel lors de ce mercato hivernal.

Saint-Trond négocie avec le Beerschot pour Loïc Mbe Soh

Selon Het Nieuwsblad, Saint-Trond serait en négociation pour s’attacher les services du joueur. Belle surprise des vingt premières journées, les Trudonnaires cherchent activement à renforcer leur défense centrale.



Estimé à 1,5 million d’euros sur Transfermarkt, Loïc Mbe Soh n’a jusqu’ici manqué aucune minute de jeu en Challenger Pro League cette saison. Il représenterait donc une perte majeure pour le Beerschot et un renfort prometteur pour les Canaris.