Première offre refusée : ce club belge poursuit son début de mercato agité

Après avoir sécurisé le prêt de Dante Vanzeir, le Cercle de Bruges s'attaque désormais à son secteur défensif. Les Groen & Zwart ont formulé une offre pour Geoffrey Kondo, de Dunkerque, mais celle-ci a été refusée.

Avant-dernier du championnat, le Cercle de Bruges doit impérativement se renforcer pour éviter de disputer les play-downs en fin de saison.

Tous les compartiments du jeu sont concernés, et les Groen & Zwart n'ont pas tardé à agir en enregistrant le prêt de Dante Vanzeir, en manque de temps de jeu à La Gantoise.

Désormais, la direction brugeoise se concentre sur le secteur défensif et s’intéresserait particulièrement à Geoffrey Kondo, défenseur polyvalent évoluant à Dunkerque, en Ligue 2.

L'offre du Cercle de Bruges refusée

Selon le quotidien français L’Équipe, le Cercle de Bruges aurait déjà formulé une première offre de 1,5 million d’euros, refusée par le sixième de la deuxième division française, qui ne souhaite pas se séparer de son joueur.



Capable d’évoluer au poste de latéral gauche comme en défense centrale, Geoffrey Kondo incarne la progression spectaculaire de Dunkerque ces dernières années. Monté de Nationale en Ligue 2 à l’issue de la saison 2022-2023, le club a disputé les barrages de montée en Ligue 1 la saison suivante, s’inclinant face à Metz, et a atteint la demi-finale de la Coupe de France en 2025.