C'est signé : perte importante pour Westerlo, et un nouveau coéquipier pour Nicolas Raskin

Photo: © photonews

Incontestable sur le flanc gauche de Westerlo, Tuur Rommens fait le grand saut vers les Glasgow Rangers, qui ont déboursé 4 millions d'euros pour s'attacher ses services. L'ancien international espoir, formé à Genk, devient ainsi le coéquipier du Belge Nicolas Raskin.

Passé par Westerlo dès l’âge de dix ans, Tuur Rommens a ensuite poursuivi sa formation durant huit saisons au Racing Genk. C’est là qu’il a effectué ses premiers pas dans le football professionnel, avec l’équipe U23 en Challenger Pro League.

Jugé trop juste pour intégrer durablement le noyau A, l’arrière gauche est retourné à Westerlo à l’été 2023, où il s’est vu offrir l’opportunité de s’imposer au plus haut niveau du football belge.

Un pari rapidement réussi. En 79 rencontres disputées sous les couleurs campinoises, Rommens s’est affirmé comme une valeur sûre du championnat, notamment grâce à son apport offensif : il a été directement impliqué dans dix buts en match officiel.

Tuur Rommens quitte Westerlo pour les Rangers

Déjà courtisé lors du dernier mercato, l’ancien international espoir de 22 ans a cette fois franchi un cap en s’engageant avec les Glasgow Rangers, où il retrouvera notamment le Belge Nicolas Raskin.

Le club écossais a déboursé 4 millions d’euros pour s’attacher ses services. Selon les informations du Nieuwsblad, Westerlo devra toutefois reverser 30 % de ce montant au Racing Genk, une clause ayant été intégrée lors du transfert du joueur.

Une étape majeure dans la carrière du natif de Turnhout, qui a signé un contrat jusqu'en 2029, mais une perte sportive considérable pour Westerlo, actuellement engagé dans la lutte pour le maintien, avec seulement quatre points d’avance sur la zone rouge.

