Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

Photo: © photonews

Marc Overmars dispose de 10 millions d'euros pour renforcer l'Antwerp en vue de la fin de saison. Parmi les profils ciblés figure un attaquant de pointe : David Datro Fofana, actuellement prêté au Fatih Karagümrük, pour qui Chelsea cherche une solution définitive.

Le Royal Antwerp a connu un début de saison catastrophique, mais affiche de bien meilleurs résultats depuis l’arrivée de Joseph Oosting sur le banc, en remplacement de Stef Wils.

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique au détriment de la RAAL La Louvière, le club anversois est passé en quelques semaines d’une place en play-downs à la lutte pour une place dans le top 6.

Pour le Great Old, ce mercato hivernal sera décisif, et Paul Gheysens en est conscient. Le propriétaire a d’ailleurs promis, il y a quelques semaines, une enveloppe de 10 millions d’euros à son directeur sportif, Marc Overmars, pour renforcer l’effectif en vue de la fin de saison.

L'Antwerp s'intéresse à David Datro Fofana

Si l’Antwerp compte déjà dans ses rangs l’un des meilleurs buteurs du championnat en la personne de Vincent Janssen, c’est bien un attaquant de pointe supplémentaire qui semble être la priorité de la direction.

Selon le spécialiste italien des transferts Fabrizio Romano, le Matricule 1 s’intéresserait à David Datro Fofana, pour qui Chelsea cherche une porte de sortie définitive. Prêté au Fatih Karagümrük, en Turquie, où il a inscrit 7 buts en 14 apparitions, l’attaquant de 23 ans avait été acquis par les Blues contre 12 millions d’euros à Molde en 2023. Le Celtic et Derby County suivraient également attentivement sa situation.

