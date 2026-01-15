Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

Devenu le patron de la défense du Standard, Ibe Hautekiet attire l'intérêt de deux clubs de Série A : le Torino et l'Udinese. Le défenseur de 23 ans est estimé à 3 millions d'euros.

Depuis le début de la saison, Mircea Rednic et Vincent Euvrard ont dû composer avec de nombreuses blessures au sein de l’effectif du Standard, notamment en défense.

Si presque tous les défenseurs du noyau ont manqué plusieurs matchs consécutifs en raison de pépins physiques, ce n’est pas vraiment le cas d’Ibe Hautekiet, relativement épargné et faisant partie des joueurs les plus utilisés chez les Rouches cette saison.

Devenu le patron de la défense du Standard, l’ancien défenseur central du Club NXT a accompli de réels progrès depuis son arrivée en 2023, où il avait d’abord intégré les rangs du SL16 FC et est désormais devenu un titulaire indiscutable dans l'arrière garde liégeoise.

Ibe Hautekiet intéresse deux clubs de Série A

Parallèlement à sa carrière sportive, Hautekiet suit un master en sciences environnementales à l’Université de Maastricht, en distanciel, avec un examen tous les deux mois environ. Et, fort de ses 63 matchs officiels avec l’équipe première du Standard, le défenseur de 23 ans attire désormais plusieurs clubs italiens, susceptibles de passer à l’action cet hiver.

Selon le média transalpin Tutto Mercato, le Torino et l'Udinese s’intéresseraient à ses services. Estimé à 3 millions d’euros sur Transfermarkt, Ibe Hautekiet pourrait rapporter une belle plus-value au Standard, mais son départ représenterait un coup dur sur le plan sportif, à dix matchs de la fin de la phase classique, alors que les Rouches sont encore en lice pour une place dans le top 6.





De son côté, Rein Van Helden (Saint-Trond) serait aussi suivi par deux clubs italiens : Palerme (série B) et Sassuolo. Le Trudonnaire de 23 ans pourrait donc aussi quitter la Jupiler Pro League cet hiver et laisser un grand vide au Stayen.