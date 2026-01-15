Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Devenu le patron de la défense du Standard, Ibe Hautekiet attire l'intérêt de deux clubs de Série A : le Torino et l'Udinese. Le défenseur de 23 ans est estimé à 3 millions d'euros.

Depuis le début de la saison, Mircea Rednic et Vincent Euvrard ont dû composer avec de nombreuses blessures au sein de l’effectif du Standard, notamment en défense.

Si presque tous les défenseurs du noyau ont manqué plusieurs matchs consécutifs en raison de pépins physiques, ce n’est pas vraiment le cas d’Ibe Hautekiet, relativement épargné et faisant partie des joueurs les plus utilisés chez les Rouches cette saison.

Devenu le patron de la défense du Standard, l’ancien défenseur central du Club NXT a accompli de réels progrès depuis son arrivée en 2023, où il avait d’abord intégré les rangs du SL16 FC et est désormais devenu un titulaire indiscutable dans l'arrière garde liégeoise.

Ibe Hautekiet intéresse deux clubs de Série A

Parallèlement à sa carrière sportive, Hautekiet suit un master en sciences environnementales à l’Université de Maastricht, en distanciel, avec un examen tous les deux mois environ. Et, fort de ses 63 matchs officiels avec l’équipe première du Standard, le défenseur de 23 ans attire désormais plusieurs clubs italiens, susceptibles de passer à l’action cet hiver.

Selon le média transalpin Tutto Mercato, le Torino et l'Udinese s’intéresseraient à ses services. Estimé à 3 millions d’euros sur Transfermarkt, Ibe Hautekiet pourrait rapporter une belle plus-value au Standard, mais son départ représenterait un coup dur sur le plan sportif, à dix matchs de la fin de la phase classique, alors que les Rouches sont encore en lice pour une place dans le top 6.

De son côté, Rein Van Helden (Saint-Trond) serait aussi suivi par deux clubs italiens : Palerme (série B) et Sassuolo. Le Trudonnaire de 23 ans pourrait donc aussi quitter la Jupiler Pro League cet hiver et laisser un grand vide au Stayen.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
STVV
Ibe Hautekiet
Rein Van Helden

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Hautekiet - Van Helden

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Hautekiet - Van Helden

07:00
"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

10:00
🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

09:30
"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

08:30
6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

09:00
La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

08:00
Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

07:40
Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

07:20
Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

23:00
Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

21:40
Affaire à suivre : le Beerschot pourrait perdre son capitaine au profit d'un club de D1A

Affaire à suivre : le Beerschot pourrait perdre son capitaine au profit d'un club de D1A

21:20
Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender Analyse

Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender

22:52
Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

23:00
Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver

Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver

19:30
Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

22:00
Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

22:24
Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

22:40
La RAAL et la malédiction des fins de match : où en seraient les Loups sans ces fichues dernières minutes ?

La RAAL et la malédiction des fins de match : où en seraient les Loups sans ces fichues dernières minutes ?

21:00
Wout Faes peut-il vraiment "braquer" une place chez les Diables à la Coupe du Monde ?

Wout Faes peut-il vraiment "braquer" une place chez les Diables à la Coupe du Monde ?

20:40
1
C'est signé : perte importante pour Westerlo, et un nouveau coéquipier pour Nicolas Raskin

C'est signé : perte importante pour Westerlo, et un nouveau coéquipier pour Nicolas Raskin

20:00
Double transfert choc en D1 ACFF : Mons s'offre deux joueurs clés de Tubize, son rival pour le titre

Double transfert choc en D1 ACFF : Mons s'offre deux joueurs clés de Tubize, son rival pour le titre

20:20
Incroyable transfert : un candidat à la descente vend un joueur pour 9 millions d'euros !

Incroyable transfert : un candidat à la descente vend un joueur pour 9 millions d'euros !

19:00
"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

18:40
C'est officiel à Gand : les Buffalos rapatrient un ancien chouchou du public

C'est officiel à Gand : les Buffalos rapatrient un ancien chouchou du public

18:20
Un Diable Rouge a renseigné Wout Faes avant sa signature à Monaco : "Il m'a confirmé dans mon choix"

Un Diable Rouge a renseigné Wout Faes avant sa signature à Monaco : "Il m'a confirmé dans mon choix"

18:00
1
Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco face à un dossier compliqué : "On est tous déçus"

Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco face à un dossier compliqué : "On est tous déçus"

17:40
"Chaque joueur pense à cela" : Wout Faes rêve de participer à la Coupe du monde 2026

"Chaque joueur pense à cela" : Wout Faes rêve de participer à la Coupe du monde 2026

17:19
Besnik Hasi s'exprime sur un dossier sensible à Anderlecht

Besnik Hasi s'exprime sur un dossier sensible à Anderlecht

17:00
OFFICIEL : La Gantoise annonce la signature d'un jeune Japonais

OFFICIEL : La Gantoise annonce la signature d'un jeune Japonais

16:30
"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

16:00
Le RFC Liège offre des places gratuites aux étudiants : voici comment en profiter

Le RFC Liège offre des places gratuites aux étudiants : voici comment en profiter

15:30
📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros

📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros

15:00
Accord conclu : Andreas Skov Olsen va quitter Wolfsburg et se lancer dans un nouveau défi

Accord conclu : Andreas Skov Olsen va quitter Wolfsburg et se lancer dans un nouveau défi

14:40
Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"

Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"

14:20
Christian Burgess voit les critiques des supporters comme un signal : "J'ai hâte d'inverser la tendance"

Christian Burgess voit les critiques des supporters comme un signal : "J'ai hâte d'inverser la tendance"

14:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved