Un transfert estimé à 20 millions d'euros : le Club de Bruges pourrait perdre l'un de ses Diables Rouges
Au Club de Bruges, Joaquin Seys suscite aussi l'intérêt de grands clubs européens. L'AS Roma serait très intéressée par ses services et pourrait passer à l'action dans le courant du mois de janvier.

Au Club de Bruges, le mercato reste une période délicate pour l’entraîneur, qui voit systématiquement certains de ses cadres attirer l’attention des plus grands clubs européens.

Cet hiver, les noms de Joel Ordonez, Raphael Onyedika et Christos Tzolis reviennent le plus souvent pour un départ à prix d’or, mais se limiter à ces trois joueurs serait oublier d’autres profils comme Kyriani Sabbe, Joaquin Seys ou Roméo Vermant, dont la cote à l’étranger ne cesse également de grimper.

Récemment, Ivan Leko a déclaré être persuadé qu’Ordonez et Seys évolueront un jour en Premier League. Si le défenseur central attire déjà l’attention de plusieurs clubs anglais, le latéral semble plutôt convoité en Italie.

Joaquin Seys ciblé par l'AS Roma

Selon la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma se serait renseignée sur Joaquin Seys. Le club de la Louve cherche un nouvel arrière gauche avec insistance, et le jeune Diable Rouge de 20 ans, international et déjà auteur de 19 matchs en Ligue des Champions, semble avoir une longueur d’avance sur la concurrence.

Le quotidien italien précise que la Roma s’attend à devoir débourser environ 20 millions d’euros pour s’attacher les services du pur produit de l’académie brugeoise, qui pourrait directement occuper une place de titulaire au Stadio Olimpico. Il pourrait ainsi devenir un concurrent direct de Kyriani Sabbe, lui-même pisté par l’Inter Milan.

