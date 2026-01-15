Un club de Pro League bientôt mis en vente ? "Des discussions concrètes ont déjà eu lieu"

Alors qu'il a toujours affirmé le contraire, Paul Gheysens serait ouvert à une vente de l'Antwerp. L'été dernier, des discussions ont eu lieu avec des repreneurs potentiels, mais elles n'ont finalement pas abouti.

L’ouverture de la nouvelle tribune 2 et la dynamique positive instaurée depuis l’arrivée de Joseph Oosting ont propulsé l’Antwerp, qui flirtait avec les play-downs, à la septième place lors des dernières semaines de 2025. Le Great Old se retrouve ainsi avec une véritable chance de disputer à nouveau les Champions Play-Offs, une perspective encore impensable il y a peu.

Sur le plan personnel, Paul Gheysens espère que 2026 sera meilleure que 2025, même si l’année écoulée s’est finalement mieux terminée qu’elle n’avait commencé. Le président de l’Antwerp a en effet dû avaler quelques pilules amères sur le plan commercial.

Plusieurs de ses sociétés ont clôturé l’année avec des résultats financiers négatifs, certaines étant même criblées de dettes. Pourtant, Paul Gheysens a toujours assuré avec force que les performances économiques de ses autres entreprises n’avaient aucune incidence sur l’Antwerp et que le club n’était pas à vendre.

Paul Gheysens ouvert à une vente de l'Antwerp ?

Mais cette affirmation reflète-t-elle vraiment la réalité ? Selon Het Nieuwsblad, une vente du Great Old est bien envisagée en interne. L’été dernier, des discussions concrètes ont eu lieu avec un acquéreur potentiel, dont l’identité n’a pas été révélée.



Ces négociations n’ont finalement pas abouti, mais elles montrent que Paul Gheysens reste ouvert à un changement de propriétaire si le prix est jugé approprié. La vente d’un club reste un processus long, mais l’homme fort des Anversois semble bien plus disposé à céder l’Antwerp que ce qu’il n’a laissé entendre jusqu’à présent.