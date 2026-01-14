La RAAL et la malédiction des fins de match : où en seraient les Loups sans ces fichues dernières minutes ?

La Louvière a encore craqué : dans les dernières minutes, cette fois des prolongations, les Loups ont été éliminés, manquant de très peu une demi-finale inespérée. Les fins de matchs sont cruelles pour la RAAL.

Frédéric Taquin serre les dents et se met à suer lorsque les trois coups de sifflet de l'arbitre s'approchent, c'est une certitude. Car alors que la RAAL marque très peu et encaisse très peu cette saison, elle a la terrible habitude de prendre ces rares buts au pire moment.

L'élimination en quart de finale de la Coupe de Belgique ce mardi n'est que la dernière occurrence d'une situation qui se répète à intervalles réguliers : les Loups encaissent souvent en fin de match - cette fois, c'était en fin de prolongations.

La Gantoise 1 -0 RAAL : but à la 87e

Dès la deuxième journée, La Louvière apprenait que les clichés avaient souvent du vrai : "un match dure 90 minutes". Après une prestation solide, mais peu inspirée, la RAAL perdait un point sur un but de Ito à la 87e minute.

STVV 2 - 1 RAAL : but à la 90e+1

Après avoir égalisé à la 70e, la RAAL encaisse le but du 2-1 encore plus tard qu'à la Planet Group Arena, et perd un point dans les arrêts de jeu.

Malines 3 - 2 RAAL : buts à la 90e et 90e+5

Le plus cruel de tous les dénouements : après avoir pris l'avantage à la 86e, les Loups laissent filer 3 points dans les derniers instants à Malines.





RAAL 0 - 1 Anderlecht : but à la 90e+2

Face à Anderlecht, les Loups pensaient avoir fait tout ce qu'il fallait, et restaient sur une belle série (une seule défaite lors des 7 derniers matchs). Tout cela s'effondrera à la 92e minute de jeu, et le point du partage aussi.

Westerlo 2 - 1 RAAL : but à la 90e

Alors que la RAAL avait été chercher l'égalisation à la 88e, inversant la tendance (comme à Zulte où un but à la 90e+3 avait rapporté un point), Westerlo va finalement prendre les trois points.

Antwerp 2 - 1 RAAL : but à la 116e

Une élimination en Coupe ne coûtera pas cher au décompte final : les Loups ne visaient pas la victoire finale. Mais ce but encaissé à la 116e confirme la tendance : les fins de matchs sont difficiles à la RAAL, et Frédéric Taquin travaille certainement très dur sur le sujet.

Total de points perdus en fin de match :

Sept.

Total de points pris en fin de match :

Un (Zulte Waregem 2 - 2 RAAL).

La conclusion est terrible : sans ces buts encaissés en fin de match, La Louvière compterait 6 points de plus, et figurerait donc à une très belle 8e place (ou 7e ex-aequo avec La Gantoise), un point seulement derrière... le top 6. Tout en étant peut-être dans le dernier carré de la Coupe de Belgique (personne ne peut dire comment se seraient passés les tirs au but)...