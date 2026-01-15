La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Jupiler Pro League reprend ses droits ce week-end. Voici la liste des arbitres désignés pour la 21ᵉ journée de la phase classique.

La trêve hivernale est terminée. Après les quarts de finale de la Coupe de Belgique cette semaine, le championnat reprend ses droits ce week-end avec la 21ᵉ journée de la phase classique. Découvrez ci-dessous la liste des arbitres désignés.

16/01/2026 – 20:45 | CLUB BRUGGE K.V. – RAAL LA LOUVIÈRE

Arbitre : Simon Bourdeaud’hui

Assistant 1 : Michele Seeldraeyers

Assistant 2 : Jonas Van Dyck

Quatrième officiel : Ruben Calluy

VAR : Quentin Pirard

AVAR : Nicolas Maszowez

RO : Christophe Snoeck

17/01/2026 – 16:00 | S.V. ZULTE-WAREGEM – K.R.C. GENK

Arbitre : Lothar D’Hondt

Assistant 1 : Romain Devillers

Assistant 2 : Nico Claes

Quatrième officiel : Kevin Van Damme

VAR : Brent Staessens

AVAR : Ella De Vries

RO : Jerome Meys

17/01/2026 – 18:15 | K.V.C. WESTERLO – CERCLE BRUGGE K.S.V.

Arbitre : Bert Put

Assistant 1 : Gianni Seeldraeyers

Assistant 2 : Lennert Jans

Quatrième officiel : Matonga Simonini

VAR : Laurent Willems

AVAR : Melissa Lejaer

RO : Ermaild Mataj

17/01/2026 – 20:45 | R. UNION ST-GILLOISE – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Arbitre : Bram Van Driessche

Assistant 1 : Kevin Monteny

Assistant 2 : Quentin Lesceux

Quatrième officiel : Jasper Vitse

VAR : Erik Lambrechts

AVAR : Jo De Weirdt

RO : Yenthe Boogaerts



Lire aussi… Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient"›

18/01/2026 – 13:30 | K.A.A. GENT – R.S.C. ANDERLECHT

Arbitre : Lawrence Visser

Assistant 1 : Ruben Wyns

Assistant 2 : Mathias Hillaert

Quatrième officiel : Simon Bourdeaud’hui

VAR : Nathan Verboomen

AVAR : Koen Thijs

RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

18/01/2026 – 16:00 | F.C.V. DENDER E.H. – R. ANTWERP F.C.

Arbitre : Michiel Allaerts

Assistant 1 : Bryan Bijnens

Assistant 2 : Ben Gonnissen

Quatrième officiel : Lothar D’Hondt

VAR : Kevin Van Damme

AVAR : Thibaud Nijssen

RO : Jonas Timmermans

18/01/2026 – 18:30 | SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – R. STANDARD DE LIÈGE

Arbitre : Jasper Vergoote

Assistant 1 : Michael Geerolf

Assistant 2 : Martijn Tiesters

Quatrième officiel : Bert Verbeke

VAR : Jan Boterberg

AVAR : Kevin Debeuckelaere

RO : Roel Bensch

18/01/2026 – 19:15 | K. ST.-TRUIDENSE V.V. – OUD-HEVERLEE LEUVEN

Arbitre : Massimiliano Ledda

Assistant 1 : Quentin Blaise

Assistant 2 : Nicolas Maszowez

Quatrième officiel : Bert Put

VAR : Nicolas Laforge

AVAR : Vito Di Vincenzo

RO : Alexander Braley