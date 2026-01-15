La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique
La Jupiler Pro League reprend ses droits ce week-end. Voici la liste des arbitres désignés pour la 21ᵉ journée de la phase classique.

La trêve hivernale est terminée. Après les quarts de finale de la Coupe de Belgique cette semaine, le championnat reprend ses droits ce week-end avec la 21ᵉ journée de la phase classique. Découvrez ci-dessous la liste des arbitres désignés.

16/01/2026 – 20:45 | CLUB BRUGGE K.V. – RAAL LA LOUVIÈRE

Arbitre : Simon Bourdeaud’hui
Assistant 1 : Michele Seeldraeyers
Assistant 2 : Jonas Van Dyck
Quatrième officiel : Ruben Calluy
VAR : Quentin Pirard
AVAR : Nicolas Maszowez
RO : Christophe Snoeck

17/01/2026 – 16:00 | S.V. ZULTE-WAREGEM – K.R.C. GENK

Arbitre : Lothar D’Hondt
Assistant 1 : Romain Devillers
Assistant 2 : Nico Claes
Quatrième officiel : Kevin Van Damme
VAR : Brent Staessens
AVAR : Ella De Vries
RO : Jerome Meys

17/01/2026 – 18:15 | K.V.C. WESTERLO – CERCLE BRUGGE K.S.V.

Arbitre : Bert Put
Assistant 1 : Gianni Seeldraeyers
Assistant 2 : Lennert Jans
Quatrième officiel : Matonga Simonini
VAR : Laurent Willems
AVAR : Melissa Lejaer
RO : Ermaild Mataj

17/01/2026 – 20:45 | R. UNION ST-GILLOISE – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Arbitre : Bram Van Driessche
Assistant 1 : Kevin Monteny
Assistant 2 : Quentin Lesceux
Quatrième officiel : Jasper Vitse
VAR : Erik Lambrechts
AVAR : Jo De Weirdt
RO : Yenthe Boogaerts

18/01/2026 – 13:30 | K.A.A. GENT – R.S.C. ANDERLECHT

Arbitre : Lawrence Visser
Assistant 1 : Ruben Wyns
Assistant 2 : Mathias Hillaert
Quatrième officiel : Simon Bourdeaud’hui
VAR : Nathan Verboomen
AVAR : Koen Thijs
RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

18/01/2026 – 16:00 | F.C.V. DENDER E.H. – R. ANTWERP F.C.

Arbitre : Michiel Allaerts
Assistant 1 : Bryan Bijnens
Assistant 2 : Ben Gonnissen
Quatrième officiel : Lothar D’Hondt
VAR : Kevin Van Damme
AVAR : Thibaud Nijssen
RO : Jonas Timmermans

18/01/2026 – 18:30 | SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – R. STANDARD DE LIÈGE

Arbitre : Jasper Vergoote
Assistant 1 : Michael Geerolf
Assistant 2 : Martijn Tiesters
Quatrième officiel : Bert Verbeke
VAR : Jan Boterberg
AVAR : Kevin Debeuckelaere
RO : Roel Bensch

18/01/2026 – 19:15 | K. ST.-TRUIDENSE V.V. – OUD-HEVERLEE LEUVEN

Arbitre : Massimiliano Ledda
Assistant 1 : Quentin Blaise
Assistant 2 : Nicolas Maszowez
Quatrième officiel : Bert Put
VAR : Nicolas Laforge
AVAR : Vito Di Vincenzo
RO : Alexander Braley

