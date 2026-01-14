Double transfert choc en D1 ACFF : Mons s'offre deux joueurs clés de Tubize, son rival pour le titre

Photo: © Walfoot.be

Annoncée il y a quelques semaines, la nouvelle se confirme enfin : la Royale Union Tubize-Braine perd deux éléments clés, Allan Tshimanga et Zakaria Nadrani, qui rejoignent le RAEC Mons, son principal concurrent pour la montée en D1 ACFF.

En D1 ACFF, la lutte pour la montée fait rage entre le RAEC Mons et la Royale Union Tubize-Braine, avec l’Excelsior Virton toujours dans le sillage, à cinq points. À l’issue de la saison, une seule de ces trois équipes rejoindra le monde professionnel et la Challenger Pro League.

Mons et Tubize-Braine devaient s’affronter ce samedi dans un match au sommet, reporté en raison des conditions climatiques, alors que les deux équipes sont actuellement à égalité au classement. Pendant ce temps, deux joueurs de la RUTB ont officiellement rejoint le RAEC.

Annoncé dès la mi-décembre, le double transfert a mis du temps à se concrétiser, alors que la D1 ACFF devait reprendre dès le week-end dernier.

Zakaria Nadrani et Allan Tshimanga quittent Tubize-Braine pour Mons

C’est désormais officiel : les Dragons ont acquis définitivement les services d’Allan Tshimanga et de Zakaria Nadrani, ce dernier appartenant toujours au RFC Seraing et qui était prêté à Tubize-Braine.

Il s’agit d’un double transfert majeur dans la division élite du football francophone, et une lourde perte pour la RUTB au profit du RAEC Mons. Toutefois, Tshimanga et Nadrani ne pourront pas affronter leurs anciennes couleurs lors du match reporté au 31 janvier.

Tubize-Braine - Mons en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (10/01).

