Une offre pour Moussa N'Diaye bientôt sur le bureau d'Olivier Renard à Anderlecht ?
Photo: © photonews

Pas toujours titulaire à Anderlecht malgré sa prolongation en avril dernier, Moussa N'Diaye susciterait l'intérêt de l'Udinese. Le Sénégalais pourrait rapporter environ trois millions d'euros aux Bruxellois.

Arrivé à Anderlecht en 2022 en provenance du centre de formation du FC Barcelone, Moussa N’Diaye est depuis considéré comme un joueur important au sein de l’effectif mauve, sans toutefois disposer d’une place de titulaire indiscutable en raison de la concurrence de Ludwig Augustinsson.

Titulaire à seulement neuf reprises lors des vingt premières journées de championnat, le latéral gauche a pourtant franchi la barre des 100 matchs officiels avec Anderlecht lors de la défaite face à Charleroi, le 26 décembre dernier. En avril, il avait prolongé son contrat avec un objectif clair : s’installer durablement sur le flanc gauche des Mauves.

Si cet objectif n’est pas encore pleinement atteint, cela n’a pas empêché des clubs issus des cinq grands championnats européens de s’intéresser à son profil.

L'Udinese "très intéressée" par l'Anderlechtois Moussa N'Diaye

Selon les informations de Gianluigi Longari de Tvdellosport en Italie, l’Udinese serait ainsi "très intéressée" par Moussa N’Diaye. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international sénégalais est actuellement valorisé à trois millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Le club d'Udine, dixième de Serie A, s’est également positionné ces derniers jours sur Ibe Hautekiet, défenseur du Standard de Liège, lui aussi estimé à trois millions d’euros. Si les deux joueurs n’évoluent pas au même poste et que les dossiers semblent distincts, le Mauve et le Rouche pourraient néanmoins, à terme, devenir coéquipiers lors de la seconde partie de saison. Rien n’est toutefois encore acté à ce stade.

Moussa N'Diaye

