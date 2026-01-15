Un départ décisif dans la course au top 6 ? L'Antwerp sous pression, mais l'espoir demeure

Gyrano Kerk est sportivement plus important que jamais pour l'Antwerp, mais c'est justement ce qui rend son dossier si complexe. Avec seulement six mois de contrat restants, la menace qu'il quitte le club libre cet été se fait de plus en plus pressante.

L'Antwerp souhaite garder Gyrano Kerk, surtout après ses performances solides et son rôle décisif en Coupe de Belgique. Cependant, le Great Old est conscient que la position de négociation du joueur est particulièrement forte.

Le natif d'Amsterdam et international du Suriname fait partie des hauts salaires au Bosuil, ce qui était logique à une époque où le club disposait de plus de moyens financiers qu’aujourd’hui. Peu après son arrivée, la situation a changé à Deurne Noord : les millions de Paul Gheysens ne sont plus disponibles, et le club fait tout pour devenir rapidement autonome financièrement.

Gyrano Kerk devra faire des concessions

Cette réalité a donc évolué. L’Antwerp est moins puissant financièrement qu’à son arrivée et doit désormais gérer plus strictement la masse salariale et les conditions contractuelles.

Un nouveau contrat impliquerait donc presque certainement une baisse de salaire. Or, cela coïncide avec un moment important dans la carrière de Kerk : à 30 ans, il joue peut-être le meilleur football de sa vie. Cela rend l’intérêt étranger, notamment en provenance de championnats financièrement plus attractifs, particulièrement plausible.

Sportivement, Kerk est parfaitement intégré dans l’équipe actuelle de l'Antwerp et constitue un élément clé du jeu offensif. Mais la valeur sportive et la faisabilité financière ne vont pas toujours de pair.





Accepter une baisse de salaire pour rester près de chez lui ?

L’Antwerp souhaite encore tenter sa chance pour le prolonger, d’autant que Gyrano Kerk n’a pas totalement fermé la porte. En même temps, le club anversois ne veut pas prendre le risque de mettre à nouveau en péril son équilibre financier. L’entraîneur Joseph Oosting souhaite également le conserver, ce qui pourrait aider à convaincre le joueur.

D’autres facteurs entrent aussi en jeu. Kerk a déjà bien gagné sa vie, notamment au Lokomotiv Moscou, et joue aujourd’hui près de chez lui, ce qui explique qu’il garde une certaine ouverture. Son dossier oscille donc entre ambition et réalisme. La volonté existe des deux côtés, mais ce sont finalement les chiffres qui pourraient trancher.