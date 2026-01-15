🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

Titularisé au poste de latéral gauche en Coupe de Turquie, Cihan Canak s'est rendu décisif pour la première fois de la saison. Un moment symbolique pour le Verviétois de naissance, qui ne vit pas encore l'aventure rêvée à Trabzonspor.

La Coupe de Turquie se déroule selon un format pour le moins particulier. Les équipes sont d’abord réparties en groupes de huit, et seules les deux premières ainsi que les meilleures troisièmes se qualifient pour les tours suivants.

La magie de la Coupe y est donc beaucoup moins présente, et les exploits des petits poucets sont beaucoup plus rares : un simple succès ne suffit pas à passer au tour suivant. Ce format permet également aux grands clubs de faire davantage tourner leur effectif, sans se soucier excessivement du résultat, les possibilités de rattrapage étant multiples.

Ce mercredi soir, Cihan Canak a ainsi été titularisé pour Trabzonspor. L’ancien joueur du Standard, qui ne compte habituellement que des montées au jeu ou de longs séjours sur le banc, n'a encore jamais débuté un match de championnat cette saison.

Cihan Canak décisif... en tant que latéral gauche

Souvent blessé en fin d’année 2025, mais désormais revenu en forme, le Verviétois a su saisir sa chance... en étant titularisé au poste de latéral gauche. Il a délivré une passe décisive pour l’ancien Diablotin du Cercle de Bruges, Kazeem Olaigbe, qui a marqué et offert deux autres assists lors de la large victoire de Trabzonspor à Istanbulspor (1-6), pensionnaire de deuxième division turque.

Enfin une bonne nouvelle pour Cihan Canak : il n'a disputé que 35 minutes en championnat cette saison, mais a été titularisé à trois reprises en Coupe de Turquie. Il se rend décisif pour la première fois cette saison, et seulement pour la troisième fois depuis son arrivée à Trabzonspor en 2024, en 40 matchs. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ailier devra désormais profiter de ces opportunités pour se mettre en évidence et préparer son avenir.



