Un ancien joueur du Real Madrid arrêté pour trafic de drogue

L'ancien attaquant colombien était devenu un consultant fort connu en Espagne.

Edwin Congo, ancien joueur du Real Madrid au début des années 2000 et consultant dans la célèbre émission El Chiringuito vient d'être arrêté dans une opération menée contre le trafic de cocaïne, qui s'est conclue par 10 arrestations en Espagne, comme l'explique La Sexta.

Le Colombien aurait, selon AS, assuré ne plus avoir de liens avec les individus incriminés depuis un an, en précisant que que leur relation se résumait à un accord commercial pour la vente et l’achat d’émeraudes...

.