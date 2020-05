🎥 Boyata et ses équipiers célèbrent leur but sans penser à la distanciation sociale

Le Hertha Berlin est aisément venu à bout d'Hoffenheim et les joueurs ont célébré les buts ... comme si de rien n'était.

Les règlementations sanitaires pour la reprise de la Bundesliga étaient très strictes et concernaient notamment les célébrations de buts : alors qu'on a notamment vu les joueurs du Borussia Dortmund garder leurs distances de manière exagérée, prenant le parti de rire de la situation, ceux du Hertha Berlin n'ont pas été aussi prudents. Dedryck Boyata a même été critiqué pour avoir ... embrassé un de ses équipiers, ce qui est naturellement déconseillé.

On imagine que les joueurs seront rappelés à l'ordre par leur club et par la fédération, qui avait insisté sur l'importance du respect des gestes barrière, si futiles paraissent ces mesures étant donné que les joueurs ... sont placés en quarantaine et s'entraînent ensemble en préambule aux rencontres.

GOAL | Ibisevic double la mise de la tête ! 🎯



