Officiel : Manuel Neuer prolonge au Bayern Munich

Le portier allemand est l'un des éléments les plus importants du club avec lequel il a déjà remporté sept titres de champion d'Allemagne.

La nouvelle est tombée mercredi après-midi : Manuel Neuer est désormais lié au Bayern Munich jusqu'en 2023. Le club a rendu l'annonce officielle sur les réseaux sociaux.

En place au Bayern depuis 2011, Manuel Neuer a remporté sept championnats, cinq coupes d'Allemagne, une Ligue des champions et une Coupe du monde des Clubs.

"Je me sens bien ici en Bavière. Le Bayern Munich est et sera toujours l'une des meilleures équipes de football d'Europe", a réagi l'international allemand.

Oliver Kahn, ancien gardien et membre du CA du club, s'est félicité de cette prolongation : "Encore une grosse décision pour un futur plein de succès ! Manuel Neuer, est le capitaine et l'un des piliers les plus importants de cette équipe".