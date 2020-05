🎥 Le Hertha Berlin remporte le derby haut la main grâce à des buts de Lukebakio et Boyata !

Ce vendredi soir, il y avait un derby berlinois en match d'ouverture de la 27ème journée de Bundesliga.

Présents dans le onze aligné par Bruno Labbadia, Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata ont tous les deux marqué un but ce vendredi soir lors de la large victoire du Hertha dans le derby berlinois.

Les locaux ont réalisé une grosse deuxième période en plantant quatre buts. Ibisevic ouvrira la marque de la tête sur un très beau centre de Plattenhardt (51e), 1-0. Une minute plus tard, c'est Lukebakio qui doublera la mise en allant battre Gikiewicz (52e), 2-0. Cunha aggravera le score un peu après l'heure de jeu (61e), 3-0. Et c'est Boyata qui inscrira la quatrième but de la partie de la tête sur corner (77e), 4-0.

GOAL | Et voici Cunha avec le troisième but de la rencontre ! 👏



3️⃣-0️⃣ #BSCFCU 🇩🇪 pic.twitter.com/WA025nYiZf — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 22, 2020