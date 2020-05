Leverkusen explose en plein vol !

En début de soirée, le Bayern a assommé la Bundesliga. Dans la soirée, la course à la Ligue des champions a été l'attraction de ce mardi soir et Leverkusen a totalement pris l'eau après un 6 sur 6 initial.

La défaite de Dortmund pouvait permettre à Leverkusen de se rapprocher des joueurs de Lucien Favre au classement. Le problème, c'est qu'en face Wolfsburg ne l'entend pas de cette oreille et effectue un pressing qui gêne les locaux. Du coup, les meilleures occasions sont pour les Loups, tout comme le premier but signé Martin Pongracic (43', 0-1).

Les coéquipiers de Leon Bailey (sur le banc) vont pousser en début de seconde période mais sur un coup du sort, Arnold marque le second but des verts sur un coup franc dévié (63', 0-2). Dans la foulée, le troisième but vient de la tête de Steffen (68', 0-3). Et ce n'est pas terminé: le quatrième but vient à nouveau de la tête de Pongracic. Quelle camouflet malgré la réduction du score par Baumgartlinger.

Cette défaite empêche Leverkusen de rentrer dans le top 4 et donc d'être dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. De son côté Wolfsburg consolide sa sixième place au classement.

Dans les autres rencontres de la soirée:

Francfort - Fribourg 3-3

Werder Brême - Borussia Mönchengladbach 0-0