Le verdict tombe... et il est bien sérieux pour Thibaut Courtois

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Sorti blessé à la mi-temps de la rencontre de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, Thibaut Courtois ne faisait pas semblant. Le portier des Diables Rouges pourrait être éloigné des terrains pendant six semaines et ainsi manquer le quart de finale aller face au Bayern.

Pourtant auteur d'une excellente première période, Thibaut Courtois n'est pas remonté sur la pelouse pour la deuxième mi-temps de la rencontre entre Manchester City et le Real Madrid, en Ligue des Champions.

Remplacé par Andriy Lunin pour la seconde période, le portier des Diables Rouges ne faisait pas semblant et semble s'être occasionné une blessure assez importante à l'un des pires moments de la saison.

Selon les informations de la journaliste espagnole Arancha Rodríguez, suiveuse du Real Madrid pour COPE, il pourrait manquer jusqu'à six semaines de compétition, puisqu'une déchirure à l'adducteur droit est suspectée.

Combien de temps Thibaut Courtois sera-t-il absent ?

Le natif de Brée manquerait, le cas échéant, le rassemblement des Diables Rouges et les deux matchs amicaux face aux États-Unis et au Mexique, ainsi que le quart de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich.

Un sérieux contre-temps pour Rudi Garcia, qui comptait bien sur son gardien pour solidifier sa colonne vertébrale lors de ce mini-stage. Ce sera toutefois l'occasion pour Mike Penders et Senne Lammens de se révéler encore un peu plus aux yeux du sélectionneur français.

Lire aussi… Le Real Madrid craint le pire pour Thibaut Courtois : les premiers examens inquiètent

EDIT : le Real Madrid a confirmé la nouvelle dans un communiqué. Lésion musculaire de la cuisse droite pour Thibaut Courtois, qui manquera bien le rassemblement des Diables Rouges. 

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