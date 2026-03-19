Moment hors du commun pour Toby Alderweireld, que Tottenham n'a pas oublié

Toby Alderweireld a été invité par Tottenham pour la rencontre de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid, un autre de ses anciens clubs. L'ancien Diable Rouge a reçu un accueil particulièrement chaleureux.

Retraité du football professionnel depuis la fin de la saison dernière, Toby Alderweireld suit encore de près les performances de ses anciens clubs.

Le Royal Antwerp, évidemment, mais aussi Tottenham et l’Atlético de Madrid, qui se sont affrontés cette semaine en Ligue des Champions. Une rencontre à laquelle Toby Alderweireld a assisté.

L’ancien défenseur central des Diables Rouges a même été invité au bord du terrain avant la rencontre pour répondre à quelques questions du speaker du Tottenham Hotspur Stadium.

Toby Alderweireld très bien accueilli par les supporters de Tottenham

International à 127 reprises, Alderweireld a été chaleureusement applaudi par un public qui ne l’a pas oublié, lui qui a disputé 236 matchs sous les couleurs des Spurs entre 2015 et 2021.

Aux côtés de Jan Vertonghen, il formait une charnière centrale très appréciée chez les Spurs, qui traversent une saison compliquée et qui, éliminés de la Ligue des Champions, ne comptent qu’un point d’avance sur la zone de relégation.



