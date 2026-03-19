La Gantoise sécurise un jeune talent surveillé de près par d'autres clubs belges

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Grand talent de l'académie gantoise, Hatim Dabdoubi a signé son premier contrat professionnel avec les Buffalos, courant jusqu'en juin 2029. Son profil était suivi par plusieurs autres clubs du pays.

La Gantoise, comme la presque totalité des clubs belges, mise sur la jeunesse. C’est dans cette optique que Hatim Dabdoubi vient de signer son premier contrat professionnel avec les Buffalos.

Transféré en 2024 en provenance de Malines, l’attaquant de 15 ans a signé un contrat courant jusqu’en juin 2029 à la Planet Group Arena.

Premier contrat professionnel pour Hatim Dabdoubi à La Gantoise

Membre actuel du noyau U16, Hatim Dabdoubi évoluera avec les U18 la saison prochaine, et pourrait même bénéficier de quelques minutes de jeu chez les U23, catégorie dans laquelle certains joueurs auront six ou sept ans de plus que lui.

Considéré comme un grand talent de l’académie gantoise, il était courtisé depuis plusieurs mois par d’autres clubs du pays, mais a choisi de rester à La Gantoise.

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