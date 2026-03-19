Le Club de Bruges vise un jeune milieu de terrain du Bayern Munich !

Le Club de Bruges pourrait perdre de nombreux joueurs cet été et devra trouver des solutions pour les remplacer. Plusieurs noms circulent déjà, et un jeune talent... du Bayern Munich est désormais dans le viseur des Blauw & Zwart.

Le Club de Bruges s’apprête à vivre un mercato estival chargé. De nombreux joueurs sont déjà courtisés et il reste à voir si le club brugeois voudra, ou parviendra, à conserver ses cadres pour la saison prochaine.

Simon Mignolet, Joel Ordonez, Kyriani Sabbe, Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic, Nicolo Tresoldi, Carlos Forbs, Roméo Vermant, Christos Tzolis… Tous sont susceptibles de quitter la Venise du Nord pendant l’été pour diverses raisons, et seuls Brandon Mechele et Hans Vanaken, comme à leur habitude, donnent la certitude d’être encore là dans quelques mois.

Bruges sur la piste d’un jeune milieu de terrain du Bayern Munich ?

C’est notamment au milieu de terrain que le Club de Bruges pourrait se retrouver très dégarni, puisque l’Inter devrait rapatrier Stankovic et qu’Onyedika va très probablement partir.

Dans cette optique, la direction du Club de Bruges s’intéresserait à Noel Aseko, médian défensif de 20 ans appartenant au Bayern Munich, actuellement prêté à Hanovre, comme c'était déjà le cas l'hiver dernier.



Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le club bavarois serait disposé à écouter les offres le concernant, selon BILD, et le Club de Bruges pourrait en formuler une durant l’été. D’après le site de référence Transfermarkt, il faudrait compter environ huit millions d’euros pour s’attacher ses services.