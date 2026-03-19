La surprise du chef : un authentique flop de Charleroi rêve du Mondial, Adem Zorgane déchante

L'Algérie a dévoilé sa liste pour cette première trêve internationale de l'année. Avec quelques choix surprenants d'un point de vue belge.

Un seul joueur figure dans la liste des Fennecs. Et il ne s'agit pas d'Adem Zorgane. Le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise est pourtant un pion majeur du champion de Belgique, il était d'ailleurs de la partie à la CAN. Mais aucune trace de lui pour la dernière liste avant celle valant pour la Coupe du Monde.

En revanche, Yacine Titraoui, son ancien coéquipier à Charleroi, figure bien parmi les milieux de terrain retenus par le sélectionneur Vladimir Petkovic. Il n'avait pas été repris pour la CAN. Titraoui et Zorgane pourraient donc bien se tirer la bourre pour un ticket en vue du Mondial.

Un bon contingent de Belgicains

D'anciennes connaissances de Pro League ont été appelées. En défense, Ramy Bensebaini (ex-Lierse) et Rafik Belghali (ex-Malines) sont tout sauf des surprises. Tout comme Anis Hadj Moussa (ex-Olympic, Patro) et Mohamed Amoura (ex-Union) en attaque.

Ce qui a en revanche un peu plus surpris les observateurs de notre championnat, c'est la présénce de Nadhir Benbouali. L'attaquant de 25 n'avait - c'est un euphémisme - pas fait forte impression à Charleroi et n'avait été appelé qu'une seule fois en sélection, son unique convocation remontait à près de quatre ans.



Auteur de deux buts en équipe première sur l'ensemble de son aventure carolo, il en est déjà 15 cette saison (dont deux sur la scène européenne) avec Györ, le club hongrois auquel les Zèbres l'ont cédé pour 600 000 euros il y a six mois. Les matchs amicaux contre le Guatemala et l'Uruguay pourraient lui ouvrir la porte d'une participation à la Coupe du Monde, ni plus ni moins.