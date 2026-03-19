Prolonger ou partir ? Benito Raman, qui doit se décider cet été, évoque son avenir à Malines

Sous contrat jusqu'en juin 2027, Benito Raman doit prendre une décision cet été concernant son avenir à Malines. L'attaquant de 31 ans n'exclut pas de rester, mais attend de voir venir.

À l'été 2024, Benito Raman débarquait à Malines en provenance de Samsunspor pour relancer sa carrière et se remettre en lumière auprès des grands clubs belges derrière les casernes.

Le contrat de l'attaquant de 31 ans court jusqu'au moins juin 2027. Malines dispose encore d'une option de prolongation d'une saison, mais en principe, une décision doit être prise cet été concernant son avenir.

"Je ne répondrai pour l'instant pas à la question de savoir si je vais partir", a-t-il déclaré au micro de Het Laatste Nieuws, alors que Malines vient d'assurer sa participation aux Champions Play-Offs. "Mais la décision sera prise rapidement, surtout si nous obtenons une place en Coupe d'Europe."

Benito Raman n'exclut pas de rester, mais attend de voir venir

Les Malinwa, grâce au but de Myron van Brederode, ont validé leur ticket pour les premiers Champions Play-Offs de leur histoire. Un signe qui montre que le club est sur une bonne dynamique, ce qui pourrait pousser Benito Raman à rester.



"Je n'exclus certainement pas de prolonger mon contrat. Mais dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer", a conclu l'ancien d'Anderlecht, du Standard ou encore de La Gantoise, auteur de deux buts et trois passes décisives en Pro League cette saison.