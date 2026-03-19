Encaisser ou en faire le titulaire numéro 1 ? Anderlecht a réalisé une belle opération, mais doit trancher

Anderlecht doit vendre chaque saison pour boucler son budget, et cet été ne fera pas exception. Nathan De Cat figure évidemment parmi les joueurs concernés, mais les Mauves pourraient également réaliser une belle plus-value sur un autre joueur qui n'a disputé que dix matches avec le club bruxellois.

Selon Transfermarkt, Nathan De Cat est valorisé à 25 millions d’euros. Le deuxième joueur le plus cher d’Anderlecht ? C’est désormais Keisuke Goto, dont la cote a grimpé à 8 millions d’euros lors de la récente mise à jour du site spécialisé.

La valeur de Goto a explosé depuis son prêt à STVV. C’est 4,5 millions de plus que lors de la précédente mise à jour et… pas moins de 6,8 millions de plus qu’au moment où Anderlecht avait décidé de le prêter. Au sein du club limbourgeois, le Japonais de 20 ans s'est révélé, inscrivant 10 buts et délivrant 5 passes décisives en championnat.

Anderlecht a donc réalisé une excellente opération en le prêtant, créant une plus-value significative. Mais il y a un revers : Goto ne reviendra pas cet été pour occuper un rôle de simple remplaçant, comme il l’a déjà fait savoir à son entourage.

Le club a deux options : récupérer Goto comme attaquant numéro un ou envisager sa vente. Il n’y a pas d’autre solution : le joueur est sous contrat jusqu’en 2028, mais ne prolongera pas tant qu’il ne sera pas certain de bénéficier pleinement de sa chance sur le terrain.

Quid de Danylo Sikan ?

Entre-temps, Jérémy Taravel aligne Thorgan Hazard en faux neuf, mais l’ancien Diable Rouge de 33 ans n’a pas encore prolongé. Anderlecht pourrait avoir besoin d’un buteur prolifique la saison prochaine, mais dispose aussi de Mihajlo Cvetkovic et de Danylo Sikan.





Ce dernier bénéficie pour l’instant de temps pour s’acclimater, mais le club n’a pas dépensé plus de 5 millions d’euros pour ne pas lui donner sa chance la saison prochaine.

Il semble donc que les Mauves vendront Goto si une offre correcte arrive, espérant évidemment plus de 8 millions compte tenu de son âge et de ses qualités. Il est également frappant de constater que Goto est désormais le deuxième joueur le plus cher du club, Mario Stroeykens, Nathan Saliba et Mihajlo Cvetkovic suivant à la troisième place avec une valeur de 6 millions d’euros.