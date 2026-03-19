Jérémy Doku poussé vers la sortie ? Manchester City aurait fixé son prix

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L'Atlético Madrid de Diego Simeone veut s'offrir Jérémy Doku pour dynamiser son attaque. Le prix est fixé à 60 millions d'euros.

Diego Simeone pense à Jérémy Doku pour renforcer son attaque et apporter plus de vitesse, de créativité et d'imprévisibilité sur les ailes de l'Atlético Madrid. Un transfert qui pourrait être très surprenant.

Le club madrilène est en tout cas très intéressé. Selon Fichajes, les premiers contacts entre l'Atlético Madrid et Manchester City auraient eu lieu.

Jérémy Doku est à vendre pour... 60 millions d'euros

Les discussions peuvent débuter à partir de soixante millions d'euros. Pour rappel, le site Transfermarkt estime la valeur marchande du Diable Rouge (39 sélections) à 65 millions d'euros.

En 2023, les Citizens avaient déboursé soixante millions pour arracher Doku au Stade Rennais. Le club anglais ne s'opposerait pas à un départ s'il récupère son investissement.

Du spectacle, mais pas assez décisif



Doku est apprécié pour son style et sa capacité à faire la différence. Mais son manque d'efficacité, avec peu de buts et de passes décisives, pose question. Dans cette optique, City souhaite donner sa chance à d'autres profils.