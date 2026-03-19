Genk confiant avant la semaine la plus cruciale de sa saison : "Une occasion de renforcer l'image du club"

Même s'il devra se passer de Zakaria El Ouahdi, suspendu, Genk est prêt à briller à Fribourg, ce jeudi. La semaine s'annonce cruciale pour les Limbourgeois.

Se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League, et pour les Champions Play-Offs : tel est l'enjeu de la semaine la plus importante de la saison du Racing Genk.

Avec une élimination à Fribourg et une septième place en Pro League, la saison deviendrait de suite très décevante pour les Limbourgeois. Cependant, le Head of Football Dimitri De Condé se veut confiant.

"Ce serait fantastique de voir notre logo parmi les huit quarts de finalistes. Je sens déjà l'adrénaline monter, ce sera un sentiment unique de jouer devant 35 000 personnes", a-t-il déclaré au micro de Het Belang van Limburg.

Une occasion unique de renforcer l'image du club

Il poursuit en évoquant l'importance de cette rencontre et la différence de niveau entre la scène européenne et la compétition domestique. "L'Europa League est évidemment plus prestigieuse que la Jupiler Pro League. On le constate, par exemple, après une performance marquante comme à Braga."

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"Le problème, c'est notre manque de régularité. On n'est pas présents chaque année en Europe et on ne va pas toujours très loin. Ce match est donc une occasion unique de renforcer l'image du club", a conclu Dimitri De Condé.