Un ancien Diablotin sélectionné pour la première fois au Maroc, où Rayane Bounida brille par son absence

Né à Charleroi, Ismaël Baouf a joué sous les couleurs de la Belgique jusqu'en catégorie U19, avant d'opter pour le Maroc. Il est sélectionné pour la première fois avec l'équipe première des Lions de l'Atlas.

Désormais entraîné par le Bruxellois Mohamed Ouahbi après le départ de Walid Regragui, le Maroc s'apprête, comme la Belgique, à disputer deux matchs amicaux au mois de mars pour préparer la Coupe du monde.

Les Lions de l'Atlas, qui défieront l'Équateur et le Paraguay à la fin du mois, viennent de dévoiler leur sélection ce jeudi, dans laquelle on retrouve plusieurs visages bien connus, comme Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khannouss, Chemsdine Talbi et… Ismaël Baouf.

Né à Charleroi, le défenseur central évoluant désormais sous les couleurs de Cambuur, en D2 néerlandaise, avait défendu les couleurs de la Belgique jusqu'en sélection U19, avant de changer de nationalité sportive et d'opter pour le Maroc.

Ismaël Baouf, mais pas Rayane Bounida dans la première sélection de Mohamed Ouahbi au Maroc

Champion du monde U20 et titulaire dans la presque intégralité des rencontres, sous la houlette justement de Mohamed Ouahbi, Baouf honore sa première sélection et ne peut donc officiellement plus être repris chez les Diables Rouges.

Attendu dans la liste, Rayane Bounida n'en fait pas partie. L'avenir international du grand talent de l'Ajax Amsterdam reste donc assez incertain, lui qui a toujours défendu les couleurs de la Belgique mais dont les allusions au Maroc sont assez nombreuses.



