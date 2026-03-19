Un étranger, Vandenbroeck ou... Hasi ? Plusieurs options pour remplacer Onur Cinel au Cercle de Bruges

Plusieurs options sont sur la table des dirigeants du Cercle de Bruges pour remplacer Onur Cinel. Parmi elles, figurent les pistes menant à Sven Vandenbroeck... ou à Besnik Hasi.

Après avoir décidé de limoger Onur Cinel cette semaine, le Cercle de Bruges est à la recherche d’un nouvel entraîneur principal, alors que le club traverse une période sportive délicate.

Avant-derniers avant la dernière journée, les Groen & Zwart disputeront, sauf miracle, les play-downs. Le spectre d’une descente en Challenger Pro League semble encore lointain, mais ce serait tout de même une grosse désillusion pour un club qui avait terminé cinquième il y a deux ans et participé à l’Europe la saison dernière, tout en étant déjà dans la zone rouge.

Qui sera le nouvel entraîneur du Cercle de Bruges ?

Le Cercle veut donc nommer un nouvel entraîneur permanent afin de poser les bases de la saison prochaine, avec pour objectif, au minimum, de retrouver une place dans le ventre mou du classement.

Selon Het Nieuwsblad, plusieurs noms circulent déjà en Venise du Nord, parmi lesquels des entraîneurs récemment limogés en Pro League : Sven Vandenbroeck (Zulte Waregem) et Besnik Hasi (Anderlecht).



D’autres profils sont également évoqués, comme Hayk Milkon (ex-Dender) et Jamath Shoffner (Lierse). Il n’est pas exclu non plus, toujours selon le quotidien du nord du pays, que le club se tourne vers une option étrangère. Le Cercle dispose donc de plusieurs pistes et prendra le temps de les analyser avant de faire son choix.