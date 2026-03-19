Sur les traces d'Antonio Nusa ? Le Club de Bruges mise sur un diamant brut de 16 ans

Qualifié pour le Final Four de la Youth League, le Club NXT attire les regards. Tian Nia Koren, 16 ans, est un talent à part.

Exceptionnel à plusieurs niveaux. Sur le plan footballistique, Tian Nia Koren est considéré comme l'un des plus grands talents de son pays. Mais aussi parce que le Club de Bruges a déboursé 1,2 million d'euros pour lui, ce qui est très rare pour un joueur de 15 ans.

Bruges a payé 1,2 million d'euros

Cette saison en Challenger Pro League, on a vu qu'il devait gagner en puissance physique. Mais face à des joueurs de son âge en Youth League, il montre pourquoi le Club tenait à le recruter.

À 14 ans, Koren avait inscrit plus de 30 buts en une saison avec les U17 du NK Maribor. Des clubs comme le Bayern Munich, l'Ajax ou le PSV s'étaient intéressés à lui, mais il a choisi le projet du Club de Bruges.

Spécial et exceptionnel

Il impressionne avec le Club NXT. Malgré son jeune âge, il combine vitesse, qualité technique et sens du but. Certains le décrivent comme "spécial et exceptionnel", capable de rivaliser avec des joueurs plus âgés.

C'est au poste de milieu offensif que Koren se sent le mieux, que ce soit en numéro 10 classique ou en partant du côté gauche. C'est là qu'il peut exprimer toute sa créativité et sa vision du jeu. Le football, il l'a dans le sang : c'est le fils de l'ancien international slovène Robert Koren.





Ivan Leko l'a emmené en stage

Le montant de son transfert pourrait grimper jusqu'à 1,5 million d'euros avec les bonus. Un gros investissement pour un joueur aussi jeune, mais Bruges a déjà réussi ce type de pari, comme avec Antonio Nusa. Koren avait participé au stage à Marbella en janvier.