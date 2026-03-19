La Belgique n'est pas seule : la France perd aussi un joueur binational, pourtant surclassé chez les Espoirs

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Surclassé chez les U21 de l'équipe de France alors qu'il venait d'avoir 18 ans, Kader Meïté a choisi de représenter la Côte d'Ivoire, deux mois après son transfert à Al-Hilal. La Belgique n'est pas le seul pays à perdre des talents binationaux.

Ces dernières années, plusieurs jeunes joueurs formés en Belgique ont choisi de représenter une autre sélection nationale. Les exemples sont nombreux : Noah Sadiki, Chemsdine Talbi ou encore Ismaël Baouf, appelé pour la première fois avec l’équipe du Maroc.

La Belgique n’est cependant pas le seul pays concerné : nos voisins français viennent également de perdre officiellement un talent binational, sur lequel ils avaient pourtant beaucoup misé.

Promu en équipe de France espoirs alors qu’il venait tout juste de fêter ses 18 ans, Kader Meïté a choisi de représenter la Côte d’Ivoire, son pays d’origine, deux mois après son transfert du Stade Rennais vers Al-Hilal pour 30 millions d’euros.

Né près de Paris, Kader Meïté représentera la Côte d’Ivoire

Selon nos confrères de L’Équipe, Kader Meïté ne figurera toutefois pas dans la sélection A des Éléphants pour ce rassemblement, une décision arrivée trop tard aux oreilles de la fédération ivoirienne.


L’avant-centre, né dans la banlieue parisienne et qui fêtera ses 19 ans en octobre, évoluera donc avec les U21 de la Côte d’Ivoire lors de cette trêve de mars, avant de pouvoir prétendre à une sélection pour la Coupe du monde. Les Ivoiriens affronteront alors l’Équateur, l’Allemagne et Curaçao lors de la phase de poules.

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