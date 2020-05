📷 EA Sports répond à l'absence de Romelu Lukaku dans l'équipe-type de la Serie A sur Fifa

Alors que les différents championnats sont suspendus et que la Serie A pourrait bientôt reprendre, EA Sports Fifa a sorti son équipe-type de la saison en Italie.

Cependant, malgré ses 23 buts pour sa première saison, Romelu Lukaku est le grand absent de la sélection.

Une absence que les fans du joueur lui ont fait remarquer sur les réseaux sociaux. Le Diable Rouge avait décidé de répondre d'un ton moqueur qu'il "s'en foutait" car ce n'était "qu'un jeu". Mais il semblerait que l'erreur soit rectifiée : EA Sports a créé une carte Fifa Ultimate Team spéciale pour 'Big Rom'.

"On est là, Romelu Lukaku", a écrit le géant du jeu vidéo sur Twitter.

We got you, @RomeluLukaku9 😅



With 23 goals to his name across all competitions, there's no denying his place among the best Serie A has to offer.



Team of the Season So Far SBC Romelu Lukaku is available now in