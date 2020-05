Un club de Liga prolonge gratuitement l'abonnement de ses supporters

D'autres clubs ont déjà pris la même initiative en cette période de crise et d'arrêt des championnats.

A l'instar de l'Espanyol Barcelone, Leganés a décidé de prolonger gratuitement l'abonnement de ses supporters la saison prochaine.

"Compte tenu du coronavirus et de ses conséquences en Espagne et surtout dans notre ville", le club dit vouloir "offrir une compensation à ses supporters et ses abonnés".

Le championnat espagnol va reprendre à huis clos à partir du 8 juin prochain.