Clap de fin pour Thorsten Fink à Genk ? Cela pourrait être la défaite de trop

Le KRC Genk n'est pas parvenu à arrêter l'hémorragie et s'est incliné en déplacement à Midtjylland ce jeudi. Thorsten Fink est sous pression et il le sait.

Le travail de Thorsten Fink à Genk reste très apprécié notamment des supporters : ceux qui s'étaient rendus sur place ce jeudi au Danemark lui ont adressé un message de soutien. "J'en ai été très heureux. Je pense que les supporters sentent que je suis combattif", se réjouissait l'Allemand dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws après la défaite (1-0) à Midtjylland.

"Je ne suis peut-être pas aussi démonstratif que d'autres entraîneurs, je ne vais pas faire de cinéma sur le banc de touche. Mais j'exprime mes émotions différemment", estime Thorsten Fink, qui ne nie cependant pas que la pression s'intensifie au fil de résultats compliqués.

Fink sous pression à Genk

"J'ai encore l'énergie nécessaire pour inverser la tendance. C'est d'autant plus agréable quand les supporters m'adressent des messages de soutien. Ils auraient pu réagir autrement, surtout après ces articles négatifs dans la presse", sourit Fink, qui n'a pas été épargné par les critiques ces derniers jours.

Heureusement pour Fink, la campagne européenne est jusqu'ici un succès et une place dans le top 24 semble d'ores et déjà presque sécurisée. Mais en championnat, il va devoir redresser la barre. "Bien sûr que je suis sous pression", reconnaît-il. "Mais j'aime toujours autant travailler ici".