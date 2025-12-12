"Je ne pensais pas être là aussi vite" : les premiers mots de Hans Cornelis en tant que T1 de Charleroi

Hans Cornelis ne pensait pas se retrouver là aussi vite, mais il s'installera sur le banc du Sporting Charleroi pour la première fois en tant qu'entraîneur principal, ce dimanche contre l'Union. L'ancien T2 entend bien profiter de cette opportunité et rester en poste après la trêve.

Courtisé par l'Antwerp pendant l'été et par l'Union Saint-Gilloise en début de saison, Rik de Mil a finalement quitté le Sporting Charleroi en cette fin décembre pour rejoindre La Gantoise, qui avait perdu Ivan Leko au profit du Club de Bruges.

Un mauvais cadeau de Noël pour Mehdi Bayat, qui n'a cette fois pas pu retenir son entraîneur, mais qui ne s'imaginait pas devoir lui trouver un remplaçant en cours de saison. En attendant que le bon choix se dessine, c'est en tout cas Hans Cornelis qui assurera l'intérim jusqu'à la trêve.

L'ancien T2 était présent en conférence de presse ce vendredi pour évoquer ce nouveau rôle, et la réception de l'Union Saint-Gilloise ce dimanche. "Quand je suis arrivé l'été dernier, j'ai dit à Rik et à Mehdi que je m'imaginais entraîneur dans deux ou trois ans. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite, mais c'est une occasion à saisir et c'est maintenant qu'elle se présente", a-t-il déclaré, cité par nos confrères du groupe Rossel.

Hans Cornelis veut finir la saison à la tête de Charleroi

C'est après s'être annoncé malade mercredi que Rik de Mil a pris la route de Gand pour signer son contrat. Lors de sa conférence de presse, il avait toutefois indiqué qu'il retournerait au Sporting Charleroi pour dire au revoir au groupe, ce qu'il a fait jeudi. "Après ça, on a pu bien travailler. J’ai vu de l’intensité directement à l’entraînement", a-t-il poursuivi.

Assuré de rester sur le banc jusqu'à la fin de l'année civile, Hans Cornelis aimerait que l'aventure se prolonge, et est bien décidé à le montrer. "Oui, j'ai l'ambition de rester. J’ai la même vision que Rik de Mil, mais il y aura aussi sûrement de petits changements. Peut-être pas dès ce week-end parce qu'il n'y a eu que deux entraînements, mais le but est de travailler dans la continuité, en apportant ma touche personnelle", a conclu Hans Cornelis.